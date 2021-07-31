Российские пловцы стали предпоследними в смешанной комбинированной эстафете

Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова и Мария Каменева квалифицировались в финал с седьмым временем и в решающем заплыве повторили этот результат. Победу с мировым рекордом одержали британцы (3.37.58), призерами стали китайцы и австралийцы.

Напомним, что на чемпионате мира 2019 года наша четверка получила деревянные медали, 0,1 секунды уступив как раз команде Великобритании. В этом виде программы у россиян есть только "серебро" чемпионата Европы 2018 года.