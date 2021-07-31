Российские триатлонисты стали 14-ми в смешанной эстафете на ОИ-2020
На Олимпийских играх в Токио сборная Великобритании завоевала золотые медали в смешанной эстафете в соревнованиях по триатлону. Лидеры показали время - 1 час 23 минуты 41 секунду.
Серебряные медали у сборной США (+14 секунд), а бронзовым призером стала команда Франции (+0.23).
Россияне Александра Разаренова, Дмитрий Полянский, Анастасия Горбунова и Игорь Полянский заняли 14-е место. Они уступили победителям 3 минуты 32 секунды. Во время прохождения второго этапа Дмитрий Полянский получил 10-секундный штраф за неправильное размещение велосипеда.
Отметим, что соревнования смешанных команд в триатлоне были впервые включены в программу Олимпийских игр.
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