Российские триатлонисты стали 14-ми в смешанной эстафете на ОИ-2020

На Олимпийских играх в Токио сборная Великобритании завоевала золотые медали в смешанной эстафете в соревнованиях по триатлону. Лидеры показали время - 1 час 23 минуты 41 секунду.

Серебряные медали у сборной США (+14 секунд), а бронзовым призером стала команда Франции (+0.23).

Россияне Александра Разаренова, Дмитрий Полянский, Анастасия Горбунова и Игорь Полянский заняли 14-е место. Они уступили победителям 3 минуты 32 секунды. Во время прохождения второго этапа Дмитрий Полянский получил 10-секундный штраф за неправильное размещение велосипеда.

Отметим, что соревнования смешанных команд в триатлоне были впервые включены в программу Олимпийских игр.