Турок Мете Газоз завоевал золотую медаль Олимпиады в стрельбе из лука
Турецкий лучник Мете Газоз выиграл олимпийское золото Игр в Токио. В финале он оказался сильнее итальянца Мауро Несполи - 6:4.
Такахару Фурукава обыграл Тан Чжи-чуна (Тайвань) - 7:3.
Накануне российская лучница Елена Осипова завоевала серебро в аналогичном виде программе у женщин. В финале россиянка проиграла кореянке Ан Сан после перестрелки - 5:6. Бронзу выиграла итальянка Лучилла Боари.
Россиянки выиграли серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе из трех положений 10:55
Россиянки Юлия Зыкова и Юлия Каримова стали призерами Олимпиады в Токио в соревнованиях по стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений. Золото досталось швейцарке Нине Кристен, которая в финале выиграла с олимпийским рекордом
Российские шпажисты выиграли серебро в командном турнире на Олимпиаде 30.07.2021
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала серебряные медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. В составе российской команды выступали Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос