Турок Мете Газоз завоевал золотую медаль Олимпиады в стрельбе из лука

Турецкий лучник Мете Газоз выиграл олимпийское золото Игр в Токио. В финале он оказался сильнее итальянца Мауро Несполи - 6:4.

Такахару Фурукава обыграл Тан Чжи-чуна (Тайвань) - 7:3.

Накануне российская лучница Елена Осипова завоевала серебро в аналогичном виде программе у женщин. В финале россиянка проиграла кореянке Ан Сан после перестрелки - 5:6​​​. Бронзу выиграла итальянка Лучилла Боари.