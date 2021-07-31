Веснина и Кудерметова невероятным образом упустили бронзу в парном разряде на ОИ
Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли бразильянкам Луизе Стефани и Лауре Пигосси в матче за третье место в парном разряде - 6:4, 4:6, 9:11.
Начало встречи прошло при полном преимуществе россиянок: наши девушки вели 3:0, но соперницы едва их не догнали. И все же в решающий момент Кудерметова и Веснина взяли свое - 6:4. Во второй партии бразильянки сразу сделали брейк и были безошибочны на собственной подаче - 6:4.
В супертайбрейке россиянки имели четыре матчбола, но каким-то невероятным образом упустили преимущество - 9:11.
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