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Идет  день олимпиады
31.07.2021 10:48
Рубрика: Спорт

Владлена Бобровникова: Вы не представляете, как важна эта победа для духа команды

Российские гандболистки вырвали победу у Франции со счетом 28:27 в важнейшем с турнирной точки зрения матче. Причем сделали это в фирменном стиле: большую часть матча проигрывая, продираясь сквозь собственные ошибки и промахи на ровном месте. Все решилось на последних минутах, когда при счете 28:27 спасение совершила наш вратарь Анна Седойкина, а Ксения Макеева сделала два перехвата.
Текст: Илья Соболев
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

После матча своими эмоциями с корреспондентом "РГ" поделилась Владлена Бобровникова.

Владлена, что это было?

Владлена Бобровникова: Я концовку не играла, и вы просто не представляете, что творилось на скамейке. Мы орали, ложились, падали, обнимались. Нереальные эмоции. Вы не представляете, насколько была важна эта победа не столько даже исходя из места в турнирной таблице, а именно для духа команды. Мы прошли такой матч, не сломились. Были потери, ошибки, но мы забивали, выстаивали в защите, вратари выручали в нужный момент. Вратарь наш сделал такой сэйв, Макешка упала за мячом (Ксения Макеева - "РГ"). Бешеная концовка. Я горжусь своими девочками.

Почему не получается не доводить дело до таких инфарктных концовок? Ведь соперницы тоже вдоволь наошибались…

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Владлена Бобровникова: Не знаю, почему не получается. Вроде ведем три очка, но сами себя спускаем и сами загоняем себя в такие рамки. В любом случае, на Олимпиаде собрались самые сильные команды, все хотят выиграть, все хотят медалей.

Что случилось в первом тайме, когда француженки забросили шесть мячей подряд?

Владлена Бобровникова: Они перестроились на защиту 5-1. У них очень хорошая передняя, на быстрых ногах, она любит перехватывать. И это нас чуть-чуть выбило. Мы действовали слишком просто в наших комбинациях, не смотрели на ворота. Хотели сыграть до верного, не атаковали и за счет этого они начали делать перехваты.

Когда поняли, что победа не уйдет?

Владлена Бобровникова: Да какой там поняли! Все произошло на последних секундах. Вроде они перехватывают, но Седа (Анна Седойкина, вратарь - "РГ") отбивает, потом мы не забиваем, в защите отстаиваем, Макеша падает, перехватывает и все.

Дальше игра с Испанией…

Владлена Бобровникова: У них свой стиль гандбола, играют много один в один, хорошо доводят мяч до краев. Мы знаем их, много с ними играли. Это не так как с Бразилией, с которой мы десять лет назад играли. Думаю, сейчас поликуем и начнем к Испании готовиться.

Как не расплескать эмоции после этой победы?

Владлена Бобровникова: Мы уже девчонки с опытом. Также играем чемпионаты мира, Европы. Один день эмоции, на следующий - тренировка и потом опять игра. Сейчас дадим волю эмоциям, а затем опять в бой!

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