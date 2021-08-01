Российские рапиристы вышли в полуфинал командного турнира ОИ в Токио
Рано утром 1 августа сборная России победила команду Гонконга со счетом 45:39 на стадии четвертьфинала. В полуфинале россиян, посеянных на турнире под четвертым номером, ждет встреча с главными фаворитами - американцами. В составе сборной России выступают Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин.
Сборная России - действующий чемпион Игр-2016 года.
Российские спортсмены завоевали три медали в восьмой день Олимпиады 31.07.2021
В восьмой день Олимпийских игр спортсменам из России удалось завоевать три медали разного достоинства. В командном турнире саблисток Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева выиграли золото. Серебро и бронзу принесли стрелки
Российские саблистки завоевали золото Олимпиады в командном турнире 31.07.2021
Россиянки Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио. В решающем матче Никитина, Великая и Позднякова победили француженок со счетом 45:41