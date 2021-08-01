Российские рапиристы вышли в полуфинал командного турнира ОИ в Токио

Рано утром 1 августа сборная России победила команду Гонконга со счетом 45:39 на стадии четвертьфинала. В полуфинале россиян, посеянных на турнире под четвертым номером, ждет встреча с главными фаворитами - американцами. В составе сборной России выступают Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин.

Сборная России - действующий чемпион Игр-2016 года.