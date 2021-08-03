Как Никита Нагорный стал одной из звезд карантина

Никита тренируется не только в спортивном зале... Фото: instagram.com / nikushkarus

- Никита Нагорный доказал, что он лучший гимнаст современности. Такого давления не испытывал ни один гимнаст за всю историю нашего советского и российского спорта, - сказал президент Федерации спортивной гимнастики Ростовской области Владимир Фудимов.

Несгибаемую волю к победе чемпион демонстрировал с детства. По словам его первого тренера Ольги Нечепуренко, мальчик поразил ее "внутренней сосредоточенностью" и желанием упорно тренироваться. Именно волевой характер позволил Никите не потерять спортивную форму во время самоизоляции и тренироваться дома. Шуточные видеоролики, пропагандирующие спорт, он выкладывал в социальных сетях и стал одной из звезд карантина.