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Идет  день олимпиады
03.08.2021 22:30
Рубрика: Спорт

Как Никита Нагорный стал одной из звезд карантина

Ростовчанин взял бронзу в очередном виде спортивной гимнастики - упражнениях на перекладине. До этого Никита Нагорный забрал "бронзу" в личном и "золото" в командном многоборье. Воспитанник ростовской спортивной школы олимпийского резерва N 2 Никита для жителей Ростова-на-Дону, вне всяких сомнений, герой.
Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Неделя № 175(8526)
Никита тренируется не только в спортивном зале... Фото: instagram.com / nikushkarus

- Никита Нагорный доказал, что он лучший гимнаст современности. Такого давления не испытывал ни один гимнаст за всю историю нашего советского и российского спорта, - сказал президент Федерации спортивной гимнастики Ростовской области Владимир Фудимов.

Фото: Андрей Демин
Тренер гимнаста Дениса Аблязина рассказал, как боролись за медали

Несгибаемую волю к победе чемпион демонстрировал с детства. По словам его первого тренера Ольги Нечепуренко, мальчик поразил ее "внутренней сосредоточенностью" и желанием упорно тренироваться. Именно волевой характер позволил Никите не потерять спортивную форму во время самоизоляции и тренироваться дома. Шуточные видеоролики, пропагандирующие спорт, он выкладывал в социальных сетях и стал одной из звезд карантина.

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