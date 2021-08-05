Немец Веллброк выиграл золото в плавании на открытой воде
На Олимпиаде в Токио представитель Германии Флориан Веллброк завоевал золотую медаль в плавании на открытой воде. Дистанцию в 10 километров спортсмен преодолел за 1 час 48 минут 33,7 секунды.
Второе место занял венгр Криштоф Рашовски (+25,3 секунды). Бронза у итальянца Грегорио Пальтриньери (+27,4). Россиянин Кирилл Абросимов (+5.55,6) не вошел даже в десятку лучших - у него 19 место.
Это уже второй крупный успех 23-летнего Веллброка на Играх в столице Японии. Ранее он пришел третьим к финишу на дистанции 1500 вольным стилем, напоминает РИА Новости.
Российские гандболистки уверенно обыграли Черногорию и вышли в полуфинал 04.08.2021
Женская сборная России по гандболу победила со счетом 32:26 Черногорию в четвертьфинале ОИ-2020. "Мне очень понравился настрой команды. Все были заряжены, быстро реагировали на изменения в игре", - поделилась Анна Вяхирева, забившая восемь мячей
Россиянин Заур Угуев вышел в финал олимпийского турнира 04.08.2021
Россиянин Заур Угуев пробился в финал Олимпиады в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В полуфинале он победил иранца Резу Атринагарчи со счетом 8:3. За медаль высшей пробы Заур поборется с представителем Индии Кумаром Рави
Российские синхронистки завоевали очередное золото на Олимпиаде в Токио 04.08.2021
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали высшую награду в соревновании дуэтов по синхронному плаванию. Причем Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории. Она - шестикратная олимпийская чемпионка