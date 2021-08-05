Немец Веллброк выиграл золото в плавании на открытой воде

На Олимпиаде в Токио представитель Германии Флориан Веллброк завоевал золотую медаль в плавании на открытой воде. Дистанцию в 10 километров спортсмен преодолел за 1 час 48 минут 33,7 секунды.

Второе место занял венгр Криштоф Рашовски (+25,3 секунды). Бронза у итальянца Грегорио Пальтриньери (+27,4). Россиянин Кирилл Абросимов (+5.55,6) не вошел даже в десятку лучших - у него 19 место.

Это уже второй крупный успех 23-летнего Веллброка на Играх в столице Японии. Ранее он пришел третьим к финишу на дистанции 1500 вольным стилем, напоминает РИА Новости.