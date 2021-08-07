07.08.2021 13:44
Рубрика: Спорт
Борец Гаджимурад Рашидов завоевал бронзовую медаль Олимпиады
Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов победил в поединке за третье место в весовой категории до 65 кг на Олимпиаде в Токио.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Россиянин встречался с представителем Венгрии Исмаилом Мусукаевым. Чемпион мира и Европы Рашидов не оставил сопернику шансов, победив со счетом 5:0.
Рашидов в полуфинале с минимальным счетом проиграл японцу Такуто Отогуро - 2:3.
До этого он победил Вазгена Теваняна из Армении и Магомедмурада Гаджиева из Польши.
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