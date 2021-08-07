Борец Гаджимурад Рашидов завоевал бронзовую медаль Олимпиады

Россиянин встречался с представителем Венгрии Исмаилом Мусукаевым. Чемпион мира и Европы Рашидов не оставил сопернику шансов, победив со счетом 5:0.

Рашидов в полуфинале с минимальным счетом проиграл японцу Такуто Отогуро - 2:3.

До этого он победил Вазгена Теваняна из Армении и Магомедмурада Гаджиева из Польши.