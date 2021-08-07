Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде вопиющей несправедливостью

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова возмущена судейством в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио.

В финале соревнований победу одержала спортсменка из Израиля Линой Ашрам, допустившая ошибку в последнем виде программы. Россиянка Дина Аверина по сумме четырех видов уступила ей 0,150 балла.

Ирина Винер-Усманова считает, что судейство было несправедливым.

"Дина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдет в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала все чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику и за артистику. Все должны были снимать", - цитирует ее слова RT.

Винер-Усманова добавила, что стать чемпионом с такой ошибкой, как у Ашрам, можно лишь в том случае, когда соперницы ошибаются также. Поэтому итоговые оценки она назвала "позором художественной гимнастики".

Российские спортсменки не смогли выиграть золото в этом виде впервые с 1996 года.