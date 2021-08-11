Бывший заложник из бесланской школы стал призером Олимпиады в Токио

Артур Найфонов из Северной Осетии на Олимпиаде в Токио стал бронзовым призером по вольной борьбе в весовой категории до 86 килограммов. Но мало кто знает, что судьба этого спортсмена сложилась чрезвычайно драматично. В семь лет он был взят в заложники во время теракта в школе N 1 в Беслане, получил ранения и потерял мать, которая погибла, спасая детей.

В борьбе за медаль Найфонов одолел Жавраила Шапиева из Узбекистана со счетом 2:0. А перед этим со счетом 6:0 он разгромил словацкого борца Бориса Макоева и турецкого вольника Османа Гочена (12:1). Но в поединке за выход в финал уступил со счетом 1:7 иранцу Хасану Яздани.

После этих сражений 24-летний Артур, уже будучи бронзовым призером, в переписке с тренером и родными жаловался, что очень недоволен своими результатами и собой, что у него ощущение, будто всех подвел. И это было не просто сетованием борца, рассчитывавшего на другой результат.

- Понимаете, в Осетии есть своя планка среди спортсменов-борцов: любое место, кроме первого, считается неудачей, - рассказывает тренер Артура Тотраз Арчегов. - С одной стороны, это подстегивает, с другой - для многих чрезвычайно тяжело психологически. А спорт - в первую очередь борьба характеров. В России очень сильная школа борьбы и огромная конкуренция среди спортсменов. Пройти отборочный этап даже российских соревнований - уже огромный успех. Вдобавок, к сожалению, перед Олимпиадой Артур получил травму колена, окончательно залечить ее не удалось. Знаете, когда начинаются запредельные нагрузки, любой, даже самый сильный организм не выдерживает.

В разговоре с корреспондентом "РГ" Артур Найфонов рассказал: единственное, о чем он действительно сожалеет, что мать не увидела его выступления на Олимпиаде. 17 лет назад Светлана Найфонова привела его и десятилетнюю сестру Сабину на линейку в бесланскую школу N 1. Это был торжественный праздничный день, 1 сентября. Самого младшего, Инала, она оставила дома. Когда раздались первые выстрелы, многие подумали, что это просто лопаются воздушные шарики.

Захватив школу, бандиты взяли в заложники 1128 человек. В результате этого теракта погибли 334 человека, из них 186 - дети. Артур и его сестра несколько раз могли оказаться среди жертв.

- Нас всех набили в спортзал как селедку в бочку, - рассказывает Раиса Кибизова, первый учитель Артура Найфонова, которая вместе со всем своим классом попала в заложники. - Там, прямо на глазах у детей, убили одного из мужчин, кровь потекла по полу, в воздухе стоял очень сильный ее запах. Три дня нам не давали ни пить, ни есть. В первый день маленькому 10-месячному ребенку стало плохо, он начал кричать, потому что хотел есть. Я встала и прошла по залу, спрашивая, нет ли у кого-нибудь для него съестного. И тогда я на всю жизнь запомнила: Артур Найфонов, семилетний мальчик, достал из кармана конфетку и отдал мне - единственное, что у него было. А его мать дала носовой платок. Мы завернули конфету в этот платок и дали пососать кричащему ребенку...

Сам Артур не любит вспоминать о происходившем в Беслане и почти ничего не говорит об этом. По словам Раисы Кибизовой, когда прогремел взрыв и в спортзале выбило все окна, людей повалило на пол. Ее саму контузило. Но она помнит, как Светлана Найфонова помогала детям - и своим, и чужим - вылезать в окна и бежать.

Светлана и сама успела выпрыгнуть в разбитое окно. Перед ней бежали Артур и Сабина. Но на женщине был яркий белый костюм, хоть помявшийся, посеревший. И боевики открыли по ней огонь.

Увидев, что мать упала, Артур и Сабина вернулись было к ней, но, уже умирая, мать успела крикнуть им: "Бегите вперед, бегите, не возвращайтесь!" Это последние ее слова, которые слышали дети. И они добежали до своих, как велела мама.

Потом выяснилось, что оба в суматохе даже не заметили, что тоже получили ранения. Они лечились несколько месяцев.

Светлану Найфонову похоронили на кладбище в Беслане вместе с другими жертвами. А у Артура началась иная жизнь. После гибели матери отец Эдуард остался один с тремя детьми на руках.

Только спустя годы у Артура появилась новая мама, а затем родились еще две сестры. Как вспоминают школьные учителя, все они жили очень дружно. Артур отказался переходить в другой класс и продолжил учиться только в своем - том самом, все ребята которого попали в заложники, а несколько из них погибли.

Школу он окончил хорошо, без "троек". К тому времени, уже серьезно увлекаясь спортом, завоевал первые награды. Когда у одноклассника сгорел дом, Артур первым помог - перечислил тому деньги.

- Он обязательно добьется своего, возьмет "золото" следующей Олимпиады, - верит бывший классный руководитель Артура Джульетта Гутиева, тоже находившаяся в заложниках. - Вы не знаете, какой он упорный!

Тем временем

Фото: Тотраз Арчегов





Вес разный, а дружба одна

Заурбек Сидаков (на фото справа), занимавшийся в одном спортзале с Артуром Найфоновым (слева), завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио. В финальном сражении он победил Магомедхабиба Кадимагомедова, выступавшего за Беларусь. Заурбек и Магомедхабиб - друзья, знакомы много лет.

Заурбек Сидаков и Артур Найфонов тоже дружат, их подготавливали одни и те же тренеры, в том числе Тотраз Арчегов, Эльбрус Дудаев, Георгий Арчегов и Виктор Рожков. Но спортсмены выступали в разных весовых категориях.

Сидаков в интервью журналистам заявил, что посвящает свою победу малой родине, Беслану, и в том числе всем, кто пострадал и погиб в результате теракта в школе N 1 в 2004 году.