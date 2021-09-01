Кириленко: Выход на ЧМ-2023 по баскетболу станет успехом для сборной

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал результаты жеребьевки квалификации чемпионата мира-2023.

По его словам, с учетом омоложения национальной сборной, ее "ждут сложные, но вместе с тем интересные времена. В любом случае будет очень сложно. И попадание на чемпионат однозначно станет успехом для нашей новой команды".

Напомним, квалификация пройдет в два этапа. На первом наши сыграют в группе с командами Италии, Нидерландов и Исландии. По итогам двухкругового турнира в следующую стадию выйдут три команды. При этом результаты игр на первом этапе будут учитываться и на втором. Там соперниками нашей тройки станет трио из группы, где выступят Испания, Грузия, Северная Македония и Украина. На ЧМ-2023 поедут три лучших команды из образованной шестерки.