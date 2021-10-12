Исполнительница хита "Валера" переделала текст песни в честь Карпина

ДАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СОГЛАСОВАНА С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ. ДИНАМИКИ НА МАКСИМУМ 🔊 pic.twitter.com/X4TcjnT1N9 — Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2021

Исполнительница хита "Валера" певица Афродита изменила текст своей песни после победы сборной России над Словенией в рамках отборочного матча чемпионата мира-2022.

После встречи в Мариборе футболисты, главный тренер и члены его штаба исполнили в раздевалке песню "Валера".

"Я немного поменяла слова песни и хочется, чтобы она стала кричалкой для сборной России: "Валера, Валера - ты сделал сборную первой. Валера, Валера - надежда наша и вера", - цитирует Афродиту "Матч ТВ".

"Будем верить в Валерия Карпина, желаю дальнейших успехов команде! - добавила певица.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе "H", набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте Хорватию на два балла. Поста встречи в Мариборе сборная России гарантировала себе как минимум второе место в группе и участие в стыковых матчах.

11 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Кипром.