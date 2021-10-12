Исполнительница хита "Валера" переделала текст песни в честь Карпина

Новости

Роналду оформил хет-трик в матче против Люксембурга 00:27
Три региона Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа 12.10.2021
В базу украинского сайта "Миротворец" внесли 12-летнюю девочку из ЛНР 12.10.2021
Нуланд назвала конструктивными переговоры с представителями МИД РФ 12.10.2021
В Смоленской области введут QR-коды для посещения ТЦ и массовых мероприятий 12.10.2021
Система QR-кодов вводится в Коми с 21 октября 12.10.2021
Немецкий энергоконцерн E.On сдался под натиском высоких цен на газ 12.10.2021
За сутки 23 военнослужащих вылечили от коронавируса 12.10.2021
В Калининградской области приостановят оказание плановой медпомощи 12.10.2021
Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест 12.10.2021
Патриарх Кирилл провел встречу с религиозными лидерами Армении и Азербайджана 12.10.2021
В Москве арестован мужчина, толкнувший женщину под электробус 12.10.2021
Скворцова возглавила группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными болезнями 12.10.2021
В Москве звезда Instagram на Bentley сбила ребенка 12.10.2021
Минсельхоз США сохранил низкую оценку урожая зерна в России 12.10.2021
Россия ждет от ОЗХО ответы на свои вопросы до 16 октября 12.10.2021
С 2019 года приняты решения по тысяче проблемных домов 12.10.2021
ФАС рассказала о требованиях к инвестициям в ЖКХ 12.10.2021
Мишустин в два раза снизил квоту на временное проживание иностранцев в РФ 12.10.2021
Молодежная сборная России разгромила Литву в отборе к ЧЕ-2023 12.10.2021
Росреестр расскажет о профессионализме кадастровых инженеров 12.10.2021
Daily Express извинилась за публикацию о "краже" Россией формулы AstraZeneca 12.10.2021
Всемирный банк заметил увеличение разрыва между богатыми и бедными 12.10.2021
В Калининградской области в торговые центры будут пускать по QR-кодам 12.10.2021
На востоке Москвы обезврежен мужчина, направивший пистолет на полицейского 12.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
12.10.2021 23:50
Рубрика: Спорт

Исполнительница хита "Валера" переделала текст песни в честь Карпина

Текст: Елена Казьмина

Исполнительница хита "Валера" певица Афродита изменила текст своей песни после победы сборной России над Словенией в рамках отборочного матча чемпионата мира-2022.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Тренер сборной Словении заявил, что без Дзюбы сборная России стала лучше

После встречи в Мариборе футболисты, главный тренер и члены его штаба исполнили в раздевалке песню "Валера".

"Я немного поменяла слова песни и хочется, чтобы она стала кричалкой для сборной России: "Валера, Валера - ты сделал сборную первой. Валера, Валера - надежда наша и вера", - цитирует Афродиту "Матч ТВ".

"Будем верить в Валерия Карпина, желаю дальнейших успехов команде! - добавила певица.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе "H", набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте Хорватию на два балла. Поста встречи в Мариборе сборная России гарантировала себе как минимум второе место в группе и участие в стыковых матчах.

11 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Кипром.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу