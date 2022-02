Первые дни Олимпийских игр подарили нашим спортсменам много эмоций и медалей

О чем думает спортсмен, когда держит в руках золотую олимпийскую медаль? О том, что мечта сбылась, о том, что все усилия были не напрасны и ради таких эмоций стоило пройти даже самый сложный путь к пьедесталу - через травмы, коронавирусные ограничения, не обращая внимания на погодные условия или неудобное расписание соревнований. В воскресенье первое "золото" в копилку нашей команды принес лыжник Александр Большунов, которого было не остановить в скиатлоне. Вчера медалями высшей пробы награждали команду фигуристов, которую тянула вперед одиночница Камила Валиева, подарившая нам особенную историю. Не жизненную, ведь ей всего 15, а скорее сказочную.

Девочка в красном пальто - это Юлия Липницкая. Красная балерина - Алина Загитова. Мир увидел и полюбил наших замечательных фигуристок на Олимпиадах в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018. Если бы Игры-2022 в Пекине проходили при полных трибунах, во время проката Валиевой по арене наверняка пронеслось бы: "Камила - космос!" О неземном таланте этой девочки говорят уже давно. Она чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы среди взрослых, обладательница всех мировых рекордов в оценках. Но ее появление и утверждение на олимпийском льду с его статусом и атмосферой только усилили и без того мощный эффект, который создается от ее скольжения, прыжков, программ. Как Сотникова или Загитова, Валиева навсегда останется символом наших успехов в фигурном катании на Олимпиаде.

Пока это безоговорочная победа в командном турнире, где сборная России набрала 74 балла и обыграла соперников из США (65) и Японии (63).

Командные соревнования фигуристов дебютировали на Играх в Сочи-2014, где хозяева льда стали чемпионами. В тройке сильнейших тогда были Канада и США. В Пхенчхане-2018 россияне остались с "серебром", уступив канадцам. А "бронзу" взяли американцы. И вот в Пекине мы вернули себе звание сильнейшей сборной мира, которое будем носить целых четыре года. Ведь единственный ежегодный командный турнир - это коммерческий старт World Team Trophy, проводящийся по другим правилам и не входящий в официальный календарь.

Вклад Валиевой в победу огромен. Но это все-таки общий триумф. Олимпийскими чемпионами в составе нашей команды заслуженно стали одиночник Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов.

Представим наших героев. Марк Кондратюк в возрасте 13 лет уходил из спорта, мучаясь от болей в коленях, но перерос эти проблемы и вернулся на каток.

Марку Кондратюку, Камиле Валиевой, Анастасии Мишиной, Александру Галлямову, Виктории Синициной и Никите Кацалапову, победителям XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине в командных соревнованиях по фигурному катанию на коньках.

Примите поздравления с красивой, убедительной победой на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине.

В командных соревнованиях по фигурному катанию на коньках вы блестяще справились с поставленными задачами, продемонстрировали высочайшее мастерство, собранность и волю, стремление бороться до конца и побеждать. И, конечно, подарили незабываемые минуты радости и торжества своим близким, наставникам, многочисленным болельщикам.

От души желаю вам здоровья и новых успехов на олимпийском льду. Так держать!

Владимир Путин

До недавнего времени о нем мало кто знал, но из ноунейма он превратился в главную надежду нашего мужского одиночного катания - выиграл отборочный на Олимпиаду чемпионат России, затем взял титул на чемпионате Европы и полностью справился с ответственностью в командном турнире здесь, в Пекине, выдав два достойных и классных проката.

Преимущество сборной России над соперниками в командном турнире фигуристов было безоговорочным, как и у Большунова на лыжне

Анастасия Мишина - Александр Галлямов начинали как одиночники, потом меняли партнеров, но нашли друг друга. И тренеров. В Стокгольме-2021 они удивили всех своим напором, выиграв дебютный чемпионат мира под песню We Are The Champions. И с тех пор амбиции их только растут. Смогут они повторить успех пары Татьяна Волосожар - Максим Траньков, которая в Сочи завоевала два "золота" - командное и личное?

Хотя теперь в нашей нынешней сборной уже есть двукратный олимпийский чемпион - Никита Кацалапов. Он выиграл командное "золото" Сочи-2014 в дуэте с Еленой Ильиных, с которой они также завоевали "бронзу" в личном турнире в танцах на льду. А потом жизнь и карьера круто поменялись. Но цели остались прежними. Теперь уже в паре с прекрасной Викторией Синициной Никита взял титулы чемпионов мира и Европы, и Олимпийских игр.

Но праздновать фигуристам некогда. Впереди - личные соревнования. А по итогам уже прошедших стартов нужно делать выводы и проводить работу над ошибками, тем более не все получилось гладко.

Упали рекорды

Камила Валиева выиграла произвольную программу командного турнира, несмотря на падение с четверного тулупа. Остальные элементы были исполнены чисто, в том числе тройной аксель, четверной сальхов и каскад "четверной тулуп - тройной тулуп". За прокат Валиева набрала 178,92 балла. При этом принадлежащий ей мировой рекорд, установленный на Гран-при России 2021 года, равняется 185,29 балла. Однако рекордсменкой российская фигуристка все же стала. Валиева теперь первая в истории фигуристка, исполнившая четверной прыжок на Олимпийских играх.

Но с чем связано то единственное падение? Возможно, не удалось сохранить суперконцентрацию. Все-таки на лед Камила выходила практически в статусе чемпионки. Наша команда одержала досрочную победу уже после выступления танцоров. Так что, как сказала Саша Галлямов, Валиева могла просто поклониться и уйти. Мы в любом случае были недосягаемы для соперников. Но, естественно, в случае с нашими одиночницами ни о каком облегчении контента не могло быть и речи. Набор прыжков был максимальный. Как и ответственность. Ведь Камила закрывала турнир.

Праздновать свой успех российским фигуристам некогда - впереди личные соревнования, где мы также претендуем на пьедестал

- Довольно невероятные впечатления, когда вроде только первый сезон во взрослых соревнованиях выступаешь, а про тебя уже говорят. Чувствую небольшое давление, но, надеюсь, у меня получается справляться с ним, и это иногда даже идет мне в помощь, - сказала Валиева на пресс-конференции. - Я очень счастлива, что у меня получилось сделать два четверных, тройной аксель. Не получился второй четверной тулуп, но я постараюсь это исправить.

Тем более еще не все мечты сбылись.

15-летняя Камила Валиева показала зрелую программу и поставила "золотую" точку в турнире фигуристов. Фото: Getty Images

- Первый раз смотрела Олимпиаду в Сочи, когда выступала Юлия Липницкая, очень запомнилась ее произвольная программа. Во время Олимпиады в Пхенчхане сильно болела за Алину Загитову и Женю Медведеву, - рассказала Камила. - Для меня стать олимпийской чемпионкой - это детская мечта. С трех лет говорила маме об этом. И вот мечта сбылась. Теперь буду очень много работать, чтобы сбылась еще одна моя мечта.

Не спать!

Неожиданное падение случилось и в прокате Анастасии Мишиной - Александра Галлямова, которые упали с поддержки в концовке программы. Слава богу, обошлось без серьезных травм.

Александр Галлямов - надежный партнер, но тут произошла потеря концентрации из-за недосыпа и раннего старта соревнований.

- Не были готовы к такому повороту в самой концовке, но в следующий раз постараемся быть с концентрацией до конца программы, - сказал Галлямов журналистам. - Не хочется оправдываться, но нам действительно несвойственны подобные ошибки. Мы никогда не допускаем такого на тренировках и на соревнованиях. Возможно, причина в раннем времени старта. Пришлось вставать в четыре и все утро заставлять себя быть бодрым. Немножко не хватило, не удержал равновесие. Тренировка в 6.30 утра. Конечно, никто к такому не привык, обычно соревнования пар ставят на более позднее время, потому что это самый травмоопасный вид. Но на таких соревнованиях ты должен быть готов ко всему. Нужно было перестроиться.

Анастасия Мишина попыталась разрядить обстановку и с юмором подошла к описанию этого на самом деле опасного инцидента на льду.

- Первая мысль, когда упала с высоты: о, пикируем! Смешного в этом было мало, но просто старалась держать лицо, - улыбаясь, добавила партнерша. - Может быть, над собой посмеялась. Потому что все сложное сделали, и последние пять секунд… Прилегли, в общем. Заснули. Сильно ничего не болит. Ударились, конечно, но ничего. Синяки будут, но мы их замажем. Самые большие будут вот здесь, под глазами, от недосыпа.

В произвольной программе у действующих чемпионов мира не было реальных конкурентов. Но в короткой они всего 0,19 балла, но уступили китайской паре Суй Вэньцзин - Хань Цуну. Помимо мастерства и опыта (они - серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года и двукратные чемпионы мира) среди козырей китайцев и фактор домашнего катка. В личном турнире цена любой ошибки будет высока.

Хотим на танцы

Но, честно говоря, куда больше беспокоят результаты наших танцоров. Также действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов дважды проиграли американским дуэтам. В ритм-танце была допущена случайная ошибка, когда Никита попал коньком в след на льду и не смог правильно исполнить выкрюк. В произвольной программе сняли балл штрафа за поддержку. А ведь на лед даже не выходили одни из фаворитов в борьбе за "золото" французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольной программе в рамках командного турнира Олимпиады. Фото: Getty Images

Однако Никита не видит повода для тревоги.

- Это был один из лучших наших прокатов. Мы катались вдохновенно, уверенно, легко, контролировали все элементы, - сказал Кацалапов после произвольного танца. - Обидно, что получили балл штрафа за поддержку и проиграли произволку американцам, но самое главное - мы обкатали этот лед. Никакой тревоги, мы уверены в себе и будем бороться за личное "золото".

Взгляд со стороны

О Камиле Валиевой заговорили после ее юниорской программы "Девочка на шаре". Внучка основоположника кубизма Пабло Пикассо Диана Пикассо пришла в такой восторг, что пригласила фигуристку в музей знаменитого деда в Париже.

- Камила просто сияет и обладает невероятной грацией в столь юном возрасте. Ее выступления поражают! Это благословение - видеть ее катание", - написала Диана Пикассо в "Инстаграмe".

Прокат Валиевой в Пекине покорил американского актера Алека Болдуина.

- Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира. В их исполнении это как песня, поэма, картина, - написал Болдуин проникновенный пост в "Инстаграме". - Они посвятили свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству... Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок - душераздирающую красоту для этого мира.

Олег Матыцин, министр спорта РФ:

- Поздравляю наших фигуристов Камилу Валиеву, Марка Кондратюка, Анастасию Мишину и Александра Галлямова, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова с победой в командном турнире! Мы гордимся нашей сильной командой, которая доставила огромную радость миллионам российских болельщиков. Выступления наших спортсменов были невероятно красивыми, одухотворенными, артистичными, полными прекрасно выполненных сложнейших элементов.

Символично, что российские фигуристы выиграли золотые медали в годовщину старта Олимпийских игр в Сочи, где были впервые представлены командные соревнования, и победу в них также одержала сборная России. Никита Кацалапов, капитан нашей команды на Играх в Пекине, стал двукратным олимпийским чемпионом. Для всех остальных это первые олимпийские медали в карьере.

Уверен, спортсмены сумеют восстановить силы перед индивидуальными соревнованиями, и мы вновь насладимся их прекрасными прокатами. Отдельная благодарность тренерам наших чемпионов: Тамаре Москвиной, Этери Тутберидзе, Александру Жулину, Светлане Соколовской, всему тренерскому штабу, а также президенту Федерации фигурного катания на коньках России Александру Горшкову и генеральному директору Александру Когану.

