"Челси" встретится в финале клубного чемпионата мира с "Палмейрасом"

Стала известна финальная пара клубного чемпионата мира, проходящего в Эмиратах. За трофей поборются "Челси" и "Палмейрас".

В полуфинале бразильский клуб обыграл накануне египетский "Аль-Ахли" со счетом 2:0. В свою очередь лондонская команда с минимальным преимуществом одолела "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии - 1:0. Единственный мяч забил Ромелу Лукаку, прервавший свою безголевую серию из пяти встреч.

Финал, как и матч за третье место, пройдет в субботу. Отметим, что "Челси" еще ни разу не выигрывал клубный чемпионат мира. "Синие" были близки к триумфу в 2012 году, но тогда в решающем поединке они уступили бразильскому "Коринтиансу" (0:1).