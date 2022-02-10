Камилу Валиеву не отстраняли от личных соревнований

Российская фигуристка Камила Валиева, которая в составе сборной России стала олимпийской чемпионкой Пекина в командном турнире, не отстранена от соревнований в женском одиночном катании. Об этом сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, что информация об отстранении Валиевой появилась в СМИ в связи с тем, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях была отложена. Вероятной причиной называли проблемы с допинг-тестированием у российской фигуристки.

- Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета (МОК), - сказала пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина ТАСС. - Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК.

А вот что сказал представитель МОК Марк Адамс на пресс-конференции:

- Я не буду комментировать все слухи которые были вчера, и которые еще будут появляться. У нас возникла ситуация, для которой нужна юридическая консультация. Пока что-то говорить неуместно, - отметил Адамс. - Что касается потенциального случая обнаружения допинга - это спекуляции. К тому же хочу сказать, что за тестирование на Олимпиаде отвечают ITA и CAS. К сожалению, больше ничего не могу сказать.

Между тем Камила Валиева вышла на утреннюю тренировку. Из ультра-си контента спортсменка сделала тройной аксель, каскад "четверной тулуп-тройной тулуп" и каскад "четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов". А вот четверные сальхов и тулуп не удались.