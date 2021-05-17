"Тампа-Бэй" обыграла "Флориду" благодаря дублю и передаче Кучерова

Вернувшийся после травмы российский нападающий Никита Кучеров отметился дублем в матче против "Флориды". "Тампа-Бэй" повела в серии.

В плей-офф "молнии", являющиеся действующими обладателями Кубка Стэнли, получили серьезное усиление. После продолжительного отсутствия на лед вернулся лидер команды Никита Кучеров. И это принесло команде победу над "Флоридой".

В первом периоде "Тампа-Бэй" повела в счете после броска Блэйка Коулмэна, но "пантеры" ответили на это точными бросками Александра Баркова и Картера Вераге.

Во втором периоде настало время Кучерова. Российский форвард оформил дубль. Сначала он в касание расстрелял ворота Сергея Бобровского с острого угла.

А затем вывел свою команду вперед, замкнув пас на дальнюю штангу.

"Флорида" не сдалась и в начале третьего периода стараниями Джонатана Юбердо и Оуэна Типпетта вышла вперед. Но тут снова о себе напомнил Кучеров. После паса партнера он замахнулся для броска, но в последний момент отдал передачу на Брейдена Пойнта, который сравнял счет.

А за минуту с небольшим до конца третьего периода Пойнт принес своей команде победу. После матча Кучеров прокомментировал свое возвращение. "Я очень долго этого ждал", - сказал он.

Голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 35 бросков из 39, а его визави Сергей Бобровский - 35 из 40.