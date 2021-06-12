Назван состав сборной России на матч Евро против команды Бельгии

Стали известны стартовые составы сборных России и Бельгии по футболу на первый матч этих команд на чемпионате Европы-2020.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал ставку на следующих футболистов: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Александр Головин, Далер Кузяев, Артем Дзюба.

Состав команды Бельгии: Тибо Куртуа, Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд, Дедрик Боята, Тимоти Кастань, Леандер Дендонкер, Юри Тилеманс, Янник Феррейра Карраско, Торган Азар, Дрис Мертенс, Ромелу Лукаку.

Матч группы B Россия - Бельгия должен начаться в 22.00 в Санкт-Петербурге. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.