Потерявшего сознание датского футболиста в матче Евро госпитализировали
Полузащитника сборной Дании по футболу Кристиана Эриксена увезли со стадиона "Паркен" в Копенгагене на скорой. О состоянии его здоровья пока ничего неизвестно.
Эриксен потерял сознание во время матча группового этапа чемпионата Европы между командами Дании и Финляндии. Это произошло в конце первого тайма встречи. С поля 29-летнего игрока унесли его партнеры по национальной команде, а матч был прерван.
"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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