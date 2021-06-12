Потерявшего сознание датского футболиста в матче Евро госпитализировали

Полузащитника сборной Дании по футболу Кристиана Эриксена увезли со стадиона "Паркен" в Копенгагене на скорой. О состоянии его здоровья пока ничего неизвестно.

Эриксен потерял сознание во время матча группового этапа чемпионата Европы между командами Дании и Финляндии. Это произошло в конце первого тайма встречи. С поля 29-летнего игрока унесли его партнеры по национальной команде, а матч был прерван.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.