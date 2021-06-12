Мы желаем датскому футболисту Эриксену выздоровления

Тяжелейшая картина в матче Евро Дания - Финляндия. Датчанин Эриксен, не вступавший ни в какие столкновения с соперниками, рухнул на поле.

Да, футбол - это не кулачный бой, но он требует огромного напряжения и полной отдачи от тех, кто, радует нас игрой на пределе человеческих возможностей.

Трагедии, подобной этой, на футбольных чемпионатах Европы не случалось. Но сегодня произошло. И стадион в Копенгагене воспринял страдания футболиста с сочувствием и пониманием, делающим честь всем болельщикам - датчанам и финнам.

Тишина установилась пронзительная. Не прерываемая ни свистом, ни выкриками. Это горькое молчание было всеобщим, печальным и очень достойным. Поначалу, казалось, нет и призрака надежды. Но люди ждали. Не возобновления футбола, а чуда воскрешения, иногда приходящего при массаже отказавшего сердца.

Вера победила. Эриксен очнулся. Это, а совсем не то, будет ли матч отложен или продолжен, и есть главное.