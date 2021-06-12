Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
12.06.2021 21:04
Рубрика: Спорт

Мы желаем датскому футболисту Эриксену выздоровления

Текст: Николай Долгополов

Тяжелейшая картина в матче Евро Дания - Финляндия. Датчанин Эриксен, не вступавший ни в какие столкновения с соперниками, рухнул на поле.

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
Матч Евро Дания - Финляндия прерван из-за потерявшего сознание футболиста

Да, футбол - это не кулачный бой, но он требует огромного напряжения и полной отдачи от тех, кто, радует нас игрой на пределе человеческих возможностей.

Трагедии, подобной этой, на футбольных чемпионатах Европы не случалось. Но сегодня произошло. И стадион в Копенгагене воспринял страдания футболиста с сочувствием и пониманием, делающим честь всем болельщикам - датчанам и финнам.

Тишина установилась пронзительная. Не прерываемая ни свистом, ни выкриками. Это горькое молчание было всеобщим, печальным и очень достойным. Поначалу, казалось, нет и призрака надежды. Но люди ждали. Не возобновления футбола, а чуда воскрешения, иногда приходящего при массаже отказавшего сердца.

Вера победила. Эриксен очнулся. Это, а совсем не то, будет ли матч отложен или продолжен, и есть главное.

Новости чемпионата
Назван состав сборной России на матч Евро против команды Бельгии 20:57
УЕФА сообщил о стабилизации состояния Кристиана Эриксена 20:43
Сборная России поддержала потерявшего сознание на Евро датского футболиста 20:35
Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен пришел в сознание 20:31
Бельгия - Россия. Перед игрой 15:48

Бельгия - Россия. Перед игрой 15:48

Сегодня сборная России проведет свой стартовый матч на чемпионате Европы. Первым соперником команды Станислава Черчесова станет лидер мирового рейтинга ФИФА Бельгия. В нашей онлайн-трансляции мы расскажем вам обо всем, что сегодня происходит в Санкт-Петербурге

Что такое Fan ID и как он будет работать на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге 05:00

Что такое Fan ID и как он будет работать на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге 05:00

На матчах чемпионата Европы по футболу-2020 в России вопросы безопасности будут решать с помощью паспорта болельщика. Что это такое, как его получить и как он будет работать, а также что можно и нельзя проносить на стадион - узнайте в материале "РГ"

Сборная Италии разгромила Турцию в первом матче Евро-2020 00:00

Сборная Италии разгромила Турцию в первом матче Евро-2020 00:00

Сборная Италии разгромила команду Турцию в первом матче чемпионата Европы по футболу. Все три гола были забиты во втором тайме. Отличились Иммобиле, Инсинье, а еще один мяч турки забили в свои ворота. Поединок проходил в Риме

Первый мяч Евро-2020 был забит в свои ворота 11.06.2021

Первый мяч Евро-2020 был забит в свои ворота 11.06.2021

Защитник сборной Турции Мерих Демирал отправил мяч в свои ворота в первом матче финальной стадии чемпионата Европы-2020 против Италии. Счет стал 1:0 в пользу "Скуадры адзурры". Поединок проходит в Риме на стадионе "Олимпико"