Мы желаем датскому футболисту Эриксену выздоровления
Тяжелейшая картина в матче Евро Дания - Финляндия. Датчанин Эриксен, не вступавший ни в какие столкновения с соперниками, рухнул на поле.
Да, футбол - это не кулачный бой, но он требует огромного напряжения и полной отдачи от тех, кто, радует нас игрой на пределе человеческих возможностей.
Трагедии, подобной этой, на футбольных чемпионатах Европы не случалось. Но сегодня произошло. И стадион в Копенгагене воспринял страдания футболиста с сочувствием и пониманием, делающим честь всем болельщикам - датчанам и финнам.
Тишина установилась пронзительная. Не прерываемая ни свистом, ни выкриками. Это горькое молчание было всеобщим, печальным и очень достойным. Поначалу, казалось, нет и призрака надежды. Но люди ждали. Не возобновления футбола, а чуда воскрешения, иногда приходящего при массаже отказавшего сердца.
Вера победила. Эриксен очнулся. Это, а совсем не то, будет ли матч отложен или продолжен, и есть главное.
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