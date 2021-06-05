Евгений Малкин прооперирован из-за травмы колена

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Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин перенес операцию на травмированном колене.
Как сообщает официальный сайт клуба, Малкин точно пропустит тренировочный лагерь команды перед новым сезоном, который откроется в сентябре.
Малкин травмировал колено еще в марте во время матча против "Бостона".
Он смог восстановиться к третьему матчу серии плей-офф против "Нью-Йорк Айлендерс". "Пингвины" в итоге уступили "островитянам" 2-4, а на счету Малкина - гол и четыре голевые передачи в этой серии.
Ранее стало известно о том, что руководство "Питтсбурга" начало переговоры с россиянином о продлении контракта, который истекает в следующем году.