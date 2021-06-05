Евгений Малкин прооперирован из-за травмы колена

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин перенес операцию на травмированном колене.

Как сообщает официальный сайт клуба, Малкин точно пропустит тренировочный лагерь команды перед новым сезоном, который откроется в сентябре.

Малкин травмировал колено еще в марте во время матча против "Бостона".

Он смог восстановиться к третьему матчу серии плей-офф против "Нью-Йорк Айлендерс". "Пингвины" в итоге уступили "островитянам" 2-4, а на счету Малкина - гол и четыре голевые передачи в этой серии.

Ранее стало известно о том, что руководство "Питтсбурга" начало переговоры с россиянином о продлении контракта, который истекает в следующем году.