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05.06.2021 09:53
Рубрика: Спорт

Евгений Малкин прооперирован из-за травмы колена

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Gene J. Puskar Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
Фото: AP Photo/Gene J. Puskar

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин перенес операцию на травмированном колене.

Фото: REUTERS
"Питтсбург" Малкина в третий раз подряд вылетел в первом раунде плей-офф

Как сообщает официальный сайт клуба, Малкин точно пропустит тренировочный лагерь команды перед новым сезоном, который откроется в сентябре.

Малкин травмировал колено еще в марте во время матча против "Бостона".

Он смог восстановиться к третьему матчу серии плей-офф против "Нью-Йорк Айлендерс". "Пингвины" в итоге уступили "островитянам" 2-4, а на счету Малкина - гол и четыре голевые передачи в этой серии.

Ранее стало известно о том, что руководство "Питтсбурга" начало переговоры с россиянином о продлении контракта, который истекает в следующем году.

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