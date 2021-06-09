Где в Москве появятся фан-зоны Евро-2020

"Чтобы москвичи могли почувствовать себя в центре футбольного праздника, сделаем фан-зону в южной части спорткомплекса "Лужники", - рассказал руководитель департамента спорта Алексей Кондаранцев. - Хотим подарить всем незабываемые эмоции и при этом позаботиться о безопасности болельщиков".

Собственно фан-зона - это отдельная территория с большим экраном, где в прямом эфире транслируются матчи. Гости могут купить закуски и напитки, футбольную атрибутику. Словом, обстановка почти ничем не отличается от той, что царит вокруг арен. Тем более что трансляции на фирменных экранах отличаются объемным звуком, такого не услышишь ни в баре, ни тем более у телевизора дома!

Добраться до фан-зоны проще всего на метро - до станции "Спортивная", и на МЦК до "Лужников". Проходите под мостом ТТК по пешеходной зоне и поворачиваете налево от главной спортивной арены. Здесь находится так называемое южное спортивное ядро, где решили обустроить территорию болельщиков на целый месяц. С 11 июня по 11 июля будут показывать абсолютно все матчи турнира, в том числе - и с участием наших! До начала игр и в перерывах в фан-зонах будут выступать музыканты. Приходить на такие мероприятия лучше заранее: где-то за час до начала матча. Иначе рискуете застрять на досмотре, который обязательно проводится, как и на настоящем стадионе.

Болеть за своих в идеале надо будучи здоровым. В фан-зоне ввели санитарные правила, которые позволят снизить риски распространения коронавируса. Чтобы попасть в фан-зону, придется "зачекиниться" на портале "Евро-2020. Москва". Регистрация совсем несложная, надо только выбрать матч, на который собираетесь. И указать: один вы придете или с ребенком. Дальше на почту вам приходит бесплатный электронный билет. Обратите внимание, что он действителен только на дату выбранного матча. На один e-mail можно получить только два билета - один взрослый и один детский. Все это сделано для того, чтобы минимизировать ковидные риски. На входе кроме досмотровых рамок будет еще и контроль температуры. Если она выше 37 - вас не пустят. Также развернут и пьяных. Вход в фан-зону - только в масках и перчатках, потому что это считается массовым скоплением людей. На территории фан-зоны можете найти санитайзеры.

Прогноз от министра правительства Москвы

Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли и услуг Москвы:

- Жду красивого, интересного футбола. Таких же ярких переживаний, какие испытали все россияне в 2018 году, когда чемпионат мира по футболу проходил в Москве. Признаюсь, сам я больше люблю все-таки хоккей. Но чемпионаты Европы и мира по футболу смотрю всегда. Ведь там идет борьба за честь нашей страны. Буду смотреть и сейчас, тем более что этот чемпионат проходит в России. Пусть наша сборная знает, что за нее болеют не только зрители на трибунах Санкт-Петербурга, но и, как я, - у телеэкранов всей страны. И все мы в эти минуты произносим одно слово: "Россия!" Ну, а если нам еще подарят и победу, это будет большим счастьем.

Наши играют 12 июня, перед матчем будет концерт. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Конкретно

Как попасть в фан-зону в "Лужниках"?

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Ближайшие трансляции в фан-зоне

11 июня. Трансляция церемонии открытия и матча Турция - Италия - 21.35 - 00.00

12 июня 15.00 Трансляция матча Уэльс - Швейцария (15.35 - 18.10) Гала-концерт (19.00 - 21.35). Трансляция матча Бельгия - Россия (21.35 - 00.00)

13 июня 15.00 Трансляции матчей: Англия - Хорватия (15.35 - 18.10), Австрия - Северная Македония (18.35 - 21.10), Нидерланды - Украина (21.35 - 00.00), в перерывах диджей-сет, концерт.

14 июня 15.00 Трансляции матчей: Шотландия - Чехия (15.35 - 18.10), Польша - Словакия (18.35 - 21.10), Испания - Швеция (21.35 - 00.00), в перерывах диджей-сет, концерт.