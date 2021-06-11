Стали известны стартовые составы Италии и Турции на матче открытия Евро

Опубликованы стартовые составы сборных Италии и Турции на первый матч чемпионата Европы-2020 по футболу. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени в Риме.

Главный тренер "Скуадры адзурры" Роберто Манчини сделал ставку на следующих игроков: Джанлуиджи Доннарумма, Алессандро Флоренции, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Леонардо Спинаццола, Николо Барелла, Жоржиньо, Мануэль Локателли, Доменико Берарди, Лоренсо Инсинье, Чиро Иммобиле.

Что касается Турции, то у них с первых минут выйдут: Угурджан Чакыр, Зеки Челик, Мерих Демирал, Чаглар Сеюнджю, Умут Мераш, Окай Йокушлу, Озан Туфан, Хакан Чалханоглу, Юсуф Языджи, Кенан Караман, Бурак Йылмаз.

Напомним, что в группе "А" также выступают команды Уэльса и Швейцарии, который свой матч проведут в субботу.