Новые ограничения в Москве пока не отразились на работе фанзоны Евро-2020

Фанзона Евро-2020 в Москве на данный момент продолжает работу. Об этом "РГ" заявили в пресс-службе Москомспорта.

В эти минуты на большом экране показывают матч Уэльс - Швейцария. Также запланирована трансляция игры Россия - Бельгия. Пока дополнительных решений в связи с осложнением эпидситуации не принималось, отметили в ведомстве.

Ранее мэр Сергей Собянин объявил о продлении нерабочих дней до 20 июня. Решение принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. За последние сутки выявлено более 6700 новых зараженных. Это максимальное значение с начала года.