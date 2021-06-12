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12.06.2021 16:46
Рубрика: Власть

Новые ограничения в Москве пока не отразились на работе фанзоны Евро-2020

Текст: Сергей Бабкин

Фанзона Евро-2020 в Москве на данный момент продолжает работу. Об этом "РГ" заявили в пресс-службе Москомспорта.

Фото: twitter.com/TeamRussia
Сборная России сыграет в белой форме в матче Евро с командой Бельгии

В эти минуты на большом экране показывают матч Уэльс - Швейцария. Также запланирована трансляция игры Россия - Бельгия. Пока дополнительных решений в связи с осложнением эпидситуации не принималось, отметили в ведомстве.

Ранее мэр Сергей Собянин объявил о продлении нерабочих дней до 20 июня. Решение принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. За последние сутки выявлено более 6700 новых зараженных. Это максимальное значение с начала года.

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