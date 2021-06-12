Новые ограничения в Москве пока не отразились на работе фанзоны Евро-2020
Фанзона Евро-2020 в Москве на данный момент продолжает работу. Об этом "РГ" заявили в пресс-службе Москомспорта.
В эти минуты на большом экране показывают матч Уэльс - Швейцария. Также запланирована трансляция игры Россия - Бельгия. Пока дополнительных решений в связи с осложнением эпидситуации не принималось, отметили в ведомстве.
Ранее мэр Сергей Собянин объявил о продлении нерабочих дней до 20 июня. Решение принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. За последние сутки выявлено более 6700 новых зараженных. Это максимальное значение с начала года.
Бельгия - Россия. Перед игрой 15:48
Сегодня сборная России проведет свой стартовый матч на чемпионате Европы. Первым соперником команды Станислава Черчесова станет лидер мирового рейтинга ФИФА Бельгия. В нашей онлайн-трансляции мы расскажем вам обо всем, что сегодня происходит в Санкт-Петербурге
Что такое Fan ID и как он будет работать на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге 05:00
На матчах чемпионата Европы по футболу-2020 в России вопросы безопасности будут решать с помощью паспорта болельщика. Что это такое, как его получить и как он будет работать, а также что можно и нельзя проносить на стадион - узнайте в материале "РГ"
Сборная Италии разгромила Турцию в первом матче Евро-2020 00:00
Сборная Италии разгромила команду Турцию в первом матче чемпионата Европы по футболу. Все три гола были забиты во втором тайме. Отличились Иммобиле, Инсинье, а еще один мяч турки забили в свои ворота. Поединок проходил в Риме