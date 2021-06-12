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12.06.2021 20:15
Рубрика: Общество

Сборная Бельгии анонсировала игру с Россией фото с дьявольскими трезубцами и храмом Спаса на Крови

Текст: Артем Локалов

Сборная Бельгии презентовала в своих соцсетях плакат, посвященный матчу с Россией, который состоится сегодня в Петерубрге в 22.00 (мск).

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Бельгия - Россия. Перед игрой

На плакате футболисты бельгийской команды изображены с дьявольскими трезубцами (прозвище сборной Бельгии - Красные дьяволы) в подземелье. Они выбираются к свету по лестнице, которая ведет к храму Спаса на Крови. "На задание", - так можно перевести слоган, который сопровождает плакат в твиттере.

Этот собор является одним из самых известных памятников архитектуры. Он построен в 1908 году на месте, где в 1881 году был убит террористом император Александр II.

Напомним, матч должен состояться сегодня в 22.00 (мск) в Санкт-Петербурге.

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