Жирков покинул расположение сборной России
Во вторник стало известно о том, что футболист Юрий Жирков все же не сможет продолжить выступление на Евро-2020 из-за травмы.
Как сообщает Telegram-канал сборной России, "тренерский штаб решил отпустить футболиста из расположения команды. В ближайшее время он приступит к реабилитации в одной из профильных клиник в Москве".
Причиной для этого решения стала травма одной из мышц бедра, которую Жирков получил в стартовом матче против команды Бельгии. Тогда он был замене в самом конце первой половины встречи.
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