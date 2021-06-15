Жирков покинул расположение сборной России

Во вторник стало известно о том, что футболист Юрий Жирков все же не сможет продолжить выступление на Евро-2020 из-за травмы.

Как сообщает Telegram-канал сборной России, "тренерский штаб решил отпустить футболиста из расположения команды. В ближайшее время он приступит к реабилитации в одной из профильных клиник в Москве".

Причиной для этого решения стала травма одной из мышц бедра, которую Жирков получил в стартовом матче против команды Бельгии. Тогда он был замене в самом конце первой половины встречи.

Ранее во вторник главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что для Жиркова турнир, скорее всего, завершен.