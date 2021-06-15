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15.06.2021 15:35
Рубрика: Спорт

Жирков покинул расположение сборной России

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Во вторник стало известно о том, что футболист Юрий Жирков все же не сможет продолжить выступление на Евро-2020 из-за травмы.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Жирков больше не сыграет за сборную России на Евро-2020

Как сообщает Telegram-канал сборной России, "тренерский штаб решил отпустить футболиста из расположения команды. В ближайшее время он приступит к реабилитации в одной из профильных клиник в Москве".

Причиной для этого решения стала травма одной из мышц бедра, которую Жирков получил в стартовом матче против команды Бельгии. Тогда он был замене в самом конце первой половины встречи.

Ранее во вторник главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что для Жиркова турнир, скорее всего, завершен.

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