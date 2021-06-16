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16.06.2021 17:25
Рубрика: Спорт

Футболист сборной России Фернандес мог травмировать позвоночник

Текст: Михаил Хорошилов

Медики подозревают у защитника сборной России по футболу Марио Фернандеса травму грудного отдела позвоночника. Об этом сообщается в официальном микроблоге национальной команды в Twitter.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Игрок получил повреждение в среду в конце первого тайма матча чемпионата Европы с командой Финляндии. Фернандеса унесли с поля на носилках, после чего доставили на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга.

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