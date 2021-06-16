Футболист сборной России Фернандес мог травмировать позвоночник
Медики подозревают у защитника сборной России по футболу Марио Фернандеса травму грудного отдела позвоночника. Об этом сообщается в официальном микроблоге национальной команды в Twitter.
Игрок получил повреждение в среду в конце первого тайма матча чемпионата Европы с командой Финляндии. Фернандеса унесли с поля на носилках, после чего доставили на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга.
⚡️ У Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Марио доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга.— Сборная России (@TeamRussia) June 16, 2021
Здоровья, Марио! ❤️#НашиПарни | #ФинляндияРоссия | 🇫🇮 0:1 🇷🇺 pic.twitter.com/rw6FmmGqLu
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