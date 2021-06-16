Футболист сборной России Фернандес мог травмировать позвоночник

Медики подозревают у защитника сборной России по футболу Марио Фернандеса травму грудного отдела позвоночника. Об этом сообщается в официальном микроблоге национальной команды в Twitter.

Игрок получил повреждение в среду в конце первого тайма матча чемпионата Европы с командой Финляндии. Фернандеса унесли с поля на носилках, после чего доставили на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга.