То, что на 60-тысячном "Пушкаше" аншлаг, отлично чувствовалось даже по телекартинке. Есть все-таки разница, когда трибуны заполнены наполовину, а когда на них аншлаг. Как "Ференц" неистовствовал, как гудел, то одобрительно, то негодующе. А ходящие ходуном трибуны за воротами - вообще отдельное впечатление.

Такой стадион - это, конечно, главный козырь венгерской сборной, которая в одной группе с Португалией, Францией и Германией выглядит как школьник, ошибившийся дверью. Напомним, в Будапеште "мадьяры" примут еще Францию и только с немцами встретятся в Мюнхене на "Альянц-Арену".

Но вернемся к тому, что вчера происходило на "Ференц Пушкаш". За пять лет после триумфального Евро-2016 Португалия стала только сильнее. Что не изменилось - капитанская повязка по-прежнему у Криштиану Роналду. 36-летний Криштиану вообще главный долгожитель континента. Нынешний чемпионат Европы стал пятым, на котором он сыграл: таким достижением не может похвастаться, по понятным причинам, даже Лионель Месси. А ведь помимо Роналду в составе португальской команды один из лучших защитников мира Рубен Диаш, блистательный Бернарду Силва. И даже восходящей суперзвезде Фелишу не хватает места в старте.

Но, как показала практика, и с этими звездами можно играть. В первом тайме португальцы попытались соперника задавить. Атака за атакой: на ударную позицию выходили Жота, сам Роналду, умудрившийся не попасть с линии вратарской. Но ничего, отбились венгры. А после перерыва еще и немного подняли голову, стали огрызаться.

На 80-й минуте Сабольч Шен даже пробил Руя Патрисиу, но судья чуть раньше зафиксировал положение вне игры. Зато забили португальцы. Причем самым курьезнейшим образом. На ногу Рафаэлю Геррейру мяч попал через серию рикошетов. Да и у самого Геррейру удар получился не чистым по траектории, но точным - 1:0. А затем еще один рекорд побил Криштиану Роналду. Вилли Орбан сбил в своей штрафной Рафаэля Силву, и Роналду реализовал пенальти. На этом Криштиану не остановился, оформив уже в дополнительное время дубль - 3:0. У португальца теперь 11 мячей на чемпионатах Европы: столько ни у кого больше нет.

Когда прозвучал финальный свисток, болельщики не расходились. Игроки сборной Венгрии встали перед трибунами и запели вместе со всем стадионом. После поражения. Такой вот он, "Ференц Пушкаш".

Повезло

УЕФА и организаторы заполняют стадионы в зависимости от эпидемиологической обстановки, сложившейся на месте проведения матчей. Новый стадион имени Ференца Пушкаша, на 60 тысяч зрителей, строился специально к Евро-2020. Надо сказать, он удобен не только для игроков, но и для зрителей. Недаром его возведение на месте старой арены-развалюхи обошлось раза в два дороже, чем предполагалось. Трибуны близко к полю. И с какого бы яруса ни смотреть на поле, знаю это по собственном опыту, вид открывается прекрасный. Главный архитектор венгр Джерджи Скордели рассказывал, что вместимость его детища 75 тысяч. Я не согласился: "А на вид тысяч 60 - 65". Создатель улыбнулся: "Ну хорошо, 67 тысяч и еще пара сотен".

Так что болельщикам можно позавидовать. Как считается, COVID-19 в Венгрии почти побежден. Было решено, что стадион, единственный из всех, принимающих матчи чемпионата, может быть заполнен на все 100 процентов. Так и случилось. Везет же людям.

Николай Долгополов