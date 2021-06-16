Франция обыграла Германию благодаря автоголу Хуммельса
В Мюнхене лицом к лицу сошлись две команды, которые могут претендовать на нынешнем турнире на высокий результат - Франция и Германия. Встреча не успела начаться, как произошел инцидент с участием парашютиста, который опустился прямо на поле, чудом не травмировав зрителей, когда пролетал над ними. После приземления он был препровожден с поля при помощи охраны стадиона.
Что касается матча, то первый тайм не смог затмить пролет парашютиста. Французы действовали чуть активнее и сумели открыть счет. Впрочем, не обошлось без помощи соперника - Матс Хуммельс, пытаясь прервать прострел, отправил мяч в собственные ворота.
В остальном команды много боролись, комбинировали, но за весь тайм нанесли всего один удар в створ на двоих.
После перерыва сборная Германии заиграла куда более продуктивно. Но едва не пропустила на 52-й минуте после удара Адриена Рабьо. В ответной атаке мог забивать Серж Гнабри, но из выгоднейшей позиции пробил выше перекладины. Давление немецкой команды продолжало нарастать.
Но отличиться все никак не удавалось. Зато в одной из атак отличился Киллиан Мбаппе. Но радость продлилось недолго - судьи зафиксировали у француза офсайд. В концовке встречи отличился Карим Бензема, но бригада видеоарбитров и в этой ситуации определила, что игрок сборной Франции находился ближе к воротам, чем игроки обороны.
В оставшееся время счет на табло не изменился. Германия впервые в истории начала чемпионат Европы с поражения.
Сборная Португалии разгромила венгров 00:02
Действующий чемпион Европы - сборная Португалии начала защиту своего титула. На "Ференц Пушкаш Арене" в Будапеште команда Фернанду Сантуша разгромила венгров - 3:0. Криштиану Роналду оформил дубль
Дубль Роналду помог Португалии разгромить Венгрию 15.06.2021
Сборная Португалии стартовала с уверенной победы на чемпионате Европы-2020. Криштиану Роналду и компания разгромили в гостях венгров со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе в Будапеште, на котором собралось более 60 тысяч зрителей
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы 15.06.2021
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил историческое достижение в матче Евро-2020 против Венгрии. При счете 1:0 футболист реализовал пенальти, удвоив преимущество своей команды. Этот гол стал десятым для Роналду в ЧЕ, что позволило ему обогнать Мишеля Платини
Мостовой: Российским футболистам надо наладить игру в атаке на Евро-2020 15.06.2021
В среду сборная России проведет второй матч в финальной стадии чемпионата Европы по футболу, против команды Финляндии. Экс-игрок российской сборной Александр Мостовой в интервью "РГ" выразил мнение, что национальной команде необходимо наладить игру в атаке