Франция обыграла Германию благодаря автоголу Хуммельса

В Мюнхене лицом к лицу сошлись две команды, которые могут претендовать на нынешнем турнире на высокий результат - Франция и Германия. Встреча не успела начаться, как произошел инцидент с участием парашютиста, который опустился прямо на поле, чудом не травмировав зрителей, когда пролетал над ними. После приземления он был препровожден с поля при помощи охраны стадиона.

Что касается матча, то первый тайм не смог затмить пролет парашютиста. Французы действовали чуть активнее и сумели открыть счет. Впрочем, не обошлось без помощи соперника - Матс Хуммельс, пытаясь прервать прострел, отправил мяч в собственные ворота.

В остальном команды много боролись, комбинировали, но за весь тайм нанесли всего один удар в створ на двоих.

После перерыва сборная Германии заиграла куда более продуктивно. Но едва не пропустила на 52-й минуте после удара Адриена Рабьо. В ответной атаке мог забивать Серж Гнабри, но из выгоднейшей позиции пробил выше перекладины. Давление немецкой команды продолжало нарастать.

Но отличиться все никак не удавалось. Зато в одной из атак отличился Киллиан Мбаппе. Но радость продлилось недолго - судьи зафиксировали у француза офсайд. В концовке встречи отличился Карим Бензема, но бригада видеоарбитров и в этой ситуации определила, что игрок сборной Франции находился ближе к воротам, чем игроки обороны.

В оставшееся время счет на табло не изменился. Германия впервые в истории начала чемпионат Европы с поражения.