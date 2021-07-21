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Рубрика: Спорт

На Олимпиаде в Токио начались соревнования

Текст: Максим Домчев
Сборные Японии и Австралии по софтболу открыли программу соревнований на Олимпийских играх в Токио.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Встреча состоялась на стадионе в Фукусиме и завершилась убедительной победой хозяев - 8:1. Выбор места проведения встречи неслучаен - в 2011-м году после землетрясения и цунами в этом городе пострадала местная АЭС, и проведение матчей на этой арене символизирует восстановление данного региона от той катастрофы.

Фото: Getty Images
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио

Всего в турнире по софтболу участвуют шесть команд. Помимо сборных Японии и Австралии, это команды США (трижды выигрывали золото Игр - прим. ред.), Канады, Мексики и Италии. Команды проведут круговой турнир, после чего пройдут матчи за золотые и бронзовые медали.

На Олимпиаде-2024 этого вида спорта уже не будет в программе.

Открытие Игр в Токио состоится в пятницу, 23 июля.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио