На Олимпиаде в Токио начались соревнования

Встреча состоялась на стадионе в Фукусиме и завершилась убедительной победой хозяев - 8:1. Выбор места проведения встречи неслучаен - в 2011-м году после землетрясения и цунами в этом городе пострадала местная АЭС, и проведение матчей на этой арене символизирует восстановление данного региона от той катастрофы.

Всего в турнире по софтболу участвуют шесть команд. Помимо сборных Японии и Австралии, это команды США (трижды выигрывали золото Игр - прим. ред.), Канады, Мексики и Италии. Команды проведут круговой турнир, после чего пройдут матчи за золотые и бронзовые медали.

На Олимпиаде-2024 этого вида спорта уже не будет в программе.

Открытие Игр в Токио состоится в пятницу, 23 июля.