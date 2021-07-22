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22.07.2021 08:40
Рубрика: Спорт

Названы соперники российских теннисистов на ОИ в Токио

Текст: Максим Домчев
Состоялось жеребьевка мужского и женского турнира по теннису Олимпиады в Токио. Своих соперников узнали восемь россиян.
Фото: Винс Калигиури/РИА Новости Фото: Винс Калигиури/РИА Новости
Фото: Винс Калигиури/РИА Новости

Лидер российской команды Даниил Медведев в стартовом поединке турнира встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом. Дальнейшая сетка не обещает ему серьезных соперников до третьего круга.

Фото: REUTERS
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Пятая ракетка турнира Андрей Рублев на старте сыграет с представителем Японии Кэем Нисикори. Аслан Карацев встретится с Томми Полом из США, а Карен Хачанов поспорит за выход во второй круг с японцем Йосихито Нисиокой.

В женском одиночном разряде Анастасии Павлюченковой предстоит сыграть с Сарой Эррани из Италии, Елене Весниной - с Еленой Остапенко из Латвии, Екатерине Александровой - с бельгийкой Элизе Мертенс, а Веронике Кудерметовой - с Гарбинье Мугурусой из Испании.

Теннисный турнир Олимпиады пройдет на кортах центра "Ариакэ" с 24 июля по 1 августа.

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