Дзюдоистка Красники выиграла золото на Олимпиаде в Токио
Представительница Косово Дистрия Красники стала олимпийской чемпионкой по дзюдо в весовой категории до 48 кг.
В решающем поединке 25-летняя Красники встречалась с дзюдоисткой из Японии Фуну Тванаки и одержала победу благодаря оценке вазари, принеся своей команде первую и сразу золотую медаль.
В поединках за бронзовые награды представительница Украины Дарья Белодед победила Ширу Ришони из Израиля, а в другом противостоянии монгольская спортсменка Уранцэцэг Мунхбат оказалась сильнее Катарины Кошты из Португалии.
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