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Идет  день олимпиады
24.07.2021 14:14
Рубрика: Спорт

Дзюдоистка Красники выиграла золото на Олимпиаде в Токио

Текст: Максим Домчев

Представительница Косово Дистрия Красники стала олимпийской чемпионкой по дзюдо в весовой категории до 48 кг.

Фото: Pim Waslander/BSR Agency/Getty Images
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В решающем поединке 25-летняя Красники встречалась с дзюдоисткой из Японии Фуну Тванаки и одержала победу благодаря оценке вазари, принеся своей команде первую и сразу золотую медаль.

В поединках за бронзовые награды представительница Украины Дарья Белодед победила Ширу Ришони из Израиля, а в другом противостоянии монгольская спортсменка Уранцэцэг Мунхбат оказалась сильнее Катарины Кошты из Португалии.

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