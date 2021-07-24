Дзюдоистка Красники выиграла золото на Олимпиаде в Токио

Представительница Косово Дистрия Красники стала олимпийской чемпионкой по дзюдо в весовой категории до 48 кг.

В решающем поединке 25-летняя Красники встречалась с дзюдоисткой из Японии Фуну Тванаки и одержала победу благодаря оценке вазари, принеся своей команде первую и сразу золотую медаль.

В поединках за бронзовые награды представительница Украины Дарья Белодед победила Ширу Ришони из Израиля, а в другом противостоянии монгольская спортсменка Уранцэцэг Мунхбат оказалась сильнее Катарины Кошты из Португалии.