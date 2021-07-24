Хачанов и Рублев проиграли в первом круге олимпийского турнира в парах

Российские теннисисты проиграли в первой встрече олимпийского турнира в парном разряде. Они уступили в трех сетах американцам Радживу Раму и Фрэнсису Тиафо - 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 10:12. Матч продолжался чуть более двух часов.

Возможность реабилитироваться поражение в паре у Рублева с Хачановым будет на следующий день, в воскресенье, когда оба проведут первые поединки в одиночном турнире с представителями Японии: Хачанов - с Есихито Нисиокой, Рублев - с Кэйем Нисикори.

Ранее во второй круг Олимпиады в одиночном разряде вышил россияне Даниил Медведев и Аслан Карацев.