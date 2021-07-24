Российская шпажистка Муртазаева не смогла завоевать бронзу на Олимпиаде
Российская фехтовальщица на шпагах Айзанат Муртазаева не сумела взять бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.
В поединке за третье место Муртазаева проиграла представительнице Эстонии Катриге Лехис со счетом 8:15. Чуть ранее Айзанат победила в Токио олимпийского призера из Кореи Чхве Ин Джон - 15:11.
Муртазаева - дебютантка Игр. Ранее она добивалась высоких результатов только на чемпионатах мира среди кадетов (2017) и юниоров (2021). Что касается других наших шпажисток, то Виолетта Колобова и Юлия Личагина завершили выступления на стадии 1/16 финала.
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