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Идет  день олимпиады
24.07.2021 14:23
Рубрика: Спорт

Российская шпажистка Муртазаева не смогла завоевать бронзу на Олимпиаде

Текст: Артур Нанян (Токио)
Айзанат Муртазаева. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Айзанат Муртазаева. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Айзанат Муртазаева. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская фехтовальщица на шпагах Айзанат Муртазаева не сумела взять бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.

Фото: Jun Tsukida/AFLO/ Reuters
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В поединке за третье место Муртазаева проиграла представительнице Эстонии Катриге Лехис со счетом 8:15. Чуть ранее Айзанат победила в Токио олимпийского призера из Кореи Чхве Ин Джон - 15:11.

Муртазаева - дебютантка Игр. Ранее она добивалась высоких результатов только на чемпионатах мира среди кадетов (2017) и юниоров (2021). Что касается других наших шпажисток, то Виолетта Колобова и Юлия Личагина завершили выступления на стадии 1/16 финала.

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