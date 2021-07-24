Российские ватерполистки обыграли Китай в группе на Олимпиаде

Женская сборная России по водному поло в матче группового раунда переиграла команду Китая - 18:17.

В первом матче на турнире россиянки встречались со сборной Китая. Матч получился очень трудным и первая половина осталась за соперницами - 10:9. Однако россиянки сумели в оставшееся время вырвать победу - 18:17.

Четыре заброшенных мяча на счету Екатерина Прокофьева, по три раза отличились Эльвина Каримова, Вероника Вахитова и Евгения Иванова.

В понедельник российская команда встретится со сборной Венгрии. Также в группе В выступают команды США и Японии.