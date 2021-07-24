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Идет  день олимпиады
24.07.2021 16:12
Рубрика: Спорт

Шпажистка Сунь Ивэнь принесла Китаю третье золото Олимпиады-2020

Текст: Максим Домчев

Первый день Олимпиады в Токио стал по-настоящему китайским. Команда Поднебесной завоевала сразу три золотых медали. Последняя была добыта в фехтовании на шпагах у женщин, где сильнейшей стала Сунь Ивэнь.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В финале она встречалась с Аной Марией Попеску из Румынии. В упорной борьбе китаянка нанесла на один укол больше - 11:10, завоевав золотую награду. В матче за бронзу россиянка Айзанат Муртазаева уступила представительнице Эстонии Катрине Лехис - 8:15.

На стадии 1/16 финала из борьбы выбыли еще две россиянки - Виолетта Колобова и Юлия Личагина.

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