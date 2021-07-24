Шпажистка Сунь Ивэнь принесла Китаю третье золото Олимпиады-2020
Первый день Олимпиады в Токио стал по-настоящему китайским. Команда Поднебесной завоевала сразу три золотых медали. Последняя была добыта в фехтовании на шпагах у женщин, где сильнейшей стала Сунь Ивэнь.
В финале она встречалась с Аной Марией Попеску из Румынии. В упорной борьбе китаянка нанесла на один укол больше - 11:10, завоевав золотую награду. В матче за бронзу россиянка Айзанат Муртазаева уступила представительнице Эстонии Катрине Лехис - 8:15.
На стадии 1/16 финала из борьбы выбыли еще две россиянки - Виолетта Колобова и Юлия Личагина.
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