Шпажистка Сунь Ивэнь принесла Китаю третье золото Олимпиады-2020

Первый день Олимпиады в Токио стал по-настоящему китайским. Команда Поднебесной завоевала сразу три золотых медали. Последняя была добыта в фехтовании на шпагах у женщин, где сильнейшей стала Сунь Ивэнь.

В финале она встречалась с Аной Марией Попеску из Румынии. В упорной борьбе китаянка нанесла на один укол больше - 11:10, завоевав золотую награду. В матче за бронзу россиянка Айзанат Муртазаева уступила представительнице Эстонии Катрине Лехис - 8:15.

На стадии 1/16 финала из борьбы выбыли еще две россиянки - Виолетта Колобова и Юлия Личагина.