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Идет  день олимпиады
24.07.2021 14:05
Рубрика: Спорт

В Вешняках подняли флаги в поддержку российских олимпийцев

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Дмитрий Нигматулин Фото: Дмитрий Нигматулин
Фото: Дмитрий Нигматулин

Председатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая поддержала акцию "Поднимем флаг России", посвященную спортсменам нашей сборной, на которых сейчас наложены ограничения по использованию триколора и гимна.

Фото: Yuri Cortez / AFP
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Размеренный ход будней Востока столицы был приятно нарушен группой велосипедистов, которые подтянулись в два часа дня к скверу на Вешняковской улице. Как вскоре выяснилось, этими парнями и девушками оказались волонтеры "Совета матерей". Они дружно подняли флаги и проскандировали: "Сборная! России!". Прохожие, спешащие по своим делам, останавливались и смотрели на происходящее с любопытством. Происходящее вызывало у них живой интерес. Татьяна Буцкая пояснила смысл флешмоба.

- Никто в мире не усомнится, что наша победа на олимпиаде принадлежит России. Наши спортсмены лучшие, флаг России достоин подниматься на международных соревнованиях, - подчеркнула Татьяна Буцкая.

Флэшмоб не ограничился Вешняками. Укрепив триколоры, велосипедисты проехались по нескольким районам Москвы. Татьяна Буцкая констатировала факт, что эта олимпиада останется без нашего гимна и флага, но это не сможет поколебать веру в победу сборной России.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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- Вообще, эта Олимпиада выглядит странно. Зрителей на трибунах нет, медали надеваем сами на себя, наш флаг над спортивными аренами Токио так и не поднимется. Но как бы мы ни относились к странной олимпиаде, мы верим в наших спортсменов, и для них развиваются сегодня эти флаги, - отметила Буцкая.

Она добавила, что у нас в стране давние традиции поддержки спортсменов. Они были крепки и в Советской стране, и такими остались в новой России.

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