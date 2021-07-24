В Вешняках подняли флаги в поддержку российских олимпийцев

Председатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая поддержала акцию "Поднимем флаг России", посвященную спортсменам нашей сборной, на которых сейчас наложены ограничения по использованию триколора и гимна.

Размеренный ход будней Востока столицы был приятно нарушен группой велосипедистов, которые подтянулись в два часа дня к скверу на Вешняковской улице. Как вскоре выяснилось, этими парнями и девушками оказались волонтеры "Совета матерей". Они дружно подняли флаги и проскандировали: "Сборная! России!". Прохожие, спешащие по своим делам, останавливались и смотрели на происходящее с любопытством. Происходящее вызывало у них живой интерес. Татьяна Буцкая пояснила смысл флешмоба.

- Никто в мире не усомнится, что наша победа на олимпиаде принадлежит России. Наши спортсмены лучшие, флаг России достоин подниматься на международных соревнованиях, - подчеркнула Татьяна Буцкая.

Флэшмоб не ограничился Вешняками. Укрепив триколоры, велосипедисты проехались по нескольким районам Москвы. Татьяна Буцкая констатировала факт, что эта олимпиада останется без нашего гимна и флага, но это не сможет поколебать веру в победу сборной России.

- Вообще, эта Олимпиада выглядит странно. Зрителей на трибунах нет, медали надеваем сами на себя, наш флаг над спортивными аренами Токио так и не поднимется. Но как бы мы ни относились к странной олимпиаде, мы верим в наших спортсменов, и для них развиваются сегодня эти флаги, - отметила Буцкая.

Она добавила, что у нас в стране давние традиции поддержки спортсменов. Они были крепки и в Советской стране, и такими остались в новой России.