Аргентинские, немецкие, французские футболисты могут остаться без плей-офф ОИ

В первую очередь, речь о Франции, Аргентине и Германии, которую тренирует несостоявшийся наставник российской сборной Штефан Кунц. Удивительно, но все они идут на третьих местах в своих квартетах за тур до окончания группового этапа, в то время как в четвертьфинал выходят по две лучшие команды из каждой группы.

В самой незавидной ситуации оказались аргентинцы, за которых выступают сразу два футболиста из Российской премьер-лиги - Адольфо Гайч (ЦСКА) и Эсекьель Понсе ("Спартак"). Победители Олимпиады-2008 уступили на старте соревнований австралийцам (0:2), а затем с трудом одолели египтян (1:0). В третьей решающей встрече южноамериканцам предстоит выйти на поле против, пожалуй, главного фаворита Олимпиады - Испании, в составе которой есть целый ряд исполнителей, еще недавно блиставших на Евро-2020.

Положение аргентинцев усугубляется и тем, что испанцы еще не обеспечили себе путевку в плей-офф. Команда Луиса де ла Фуэнте набрала пока четыре очка. Для выхода в следующий круг испанцам достаточно ничьей в третьем туре, а вот их соперников такой результат категорически не устроит. При таких раскладах Австралии достаточно будет не уступить в параллельном матче Египту. В общем, сборной Аргентины обязательно надо набирать три очка.

Едва не оконфузилась сборная Франции. И это при том, что за команду выступают опытные Андре-Пьер Жиньяк и чемпион мира-2018 Флориан Товен. В первом туре подопечные Сильвена Риполля крупно проиграли команды Мексики (1:4), после чего выдали настоящий триллер со сборной ЮАР. Французы трижды уступали в счете, но вырвали победу на последних минутах (4:3), сохранив шансы на плей-офф. Перед последним туром, в котором Жиньяк и его партнеры встретятся с японцами, ситуация в этой группе такая: лидируют хозяева соревнований (шесть очков), у мексиканцев и французов по три балла, а южноафриканцы баллов не набрали.

Наконец, сборной Германии обязательно нужно побеждать команду Кот-д'Ивуар, чтобы выйти в следующий раунд. Любой другой результат выведет в четвертьфинал африканцев, в активе которых четыре очка, что на одно больше, чем у немцев. Лидирует же здесь с четырьмя баллами сборная Бразилии.

Как и французы, немецкая команда сама себе создала проблемы и теперь попытается решить их. В матче со сборной Саудовской Аравии финалисты Олимпиады-2016 дважды позволили сопернику сравнять счет, но все же набрали три очка - 3:2. Голевой пас в эпизоде с третьим голом отдал 33-летний Макс Крузе. Видимо, на радостях от такого результата, после игры Крузе в прямом эфире сделал предложение своей возлюбленной, на что девушка ответила согласием.

Что касается бразильцев, то чемпионы Олимпиады-2016 после яркой победы над немцами (4:2) не сумели одолеть ивуарийцев (0:0). Эта встреча стала дебютной на турнире для самого дорогого футболиста российского первенства Малкома. Полузащитник "Зенита" вышел на поле в концовке, но ничем особенным не запомнился. А ведь Малком сам настоял на участии в соревнованиях в Токио, в то время как санкт-петербургский клуб не слишком-то и рвался отпускать его на старте сезона.

- Конечно, Малкома не хватает. Он провел отличную подготовку, прошел два сбора. Но такие турниры, как Олимпиада, бывают раз в жизни, поэтому мы пошли ему навстречу. Желательно, чтобы бразилец вернулся к нам здоровым и с победой, - прокомментировал решение Малкома главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Но если Малком хотя бы вышел на поле, то в глубоком запасе бразильской сборной остается защитник ЦСКА Бруно Фукс. Появление армейца в команде вообще стало полной неожиданностью. Дело в том, что в прошлом сезоне Фукс из-за постоянных травм провел за ЦСКА… 13 минут. Как признавался новый главный тренер "красно-синих" Алексей Березуцкий, Бруно сам изъявил желание поехать на Олимпиаду. Однако это решение может стоить ему места в стартовом составе клуба.

- В контракте Фукса есть пункт, по которому он должен был сыграть на Олимпиаде. Бруно очень хотел поехать в Токио. Со своей стороны я обрисовал ему все возможные варианты развития событий, но он все равно настоял на своем. В принципе, его можно понять, хотя выглядит все это немного странно. Пункт в договоре - единственная причина, по которой ЦСКА его отпустил, - признался Березуцкий.