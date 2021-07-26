Россиянки победно выступили в дебюте вида спорта на Олимпиаде-2020

Причем в обоих случаях наши команды играют совсем не последние роли. Россиянкам даже доверили совместно с хозяйками паркета японками почетную миссию ввести стритбол, как в просторечии называют баскетбол 3х3 в олимпийскую семью. Наши девчонки не подкачали.

Россиянки в числе четырех команд отобрались на историческую Олимпиаду по рейтингу, однако в "рейтинге силы" Международной федерации баскетбола (ФИБА), опубликованном перед турниром, значились лишь пятыми. Сборные Японии и Китая, первые соперники наших в Токио, в этой табели котировались выше. Причина - в смене поколений, в результате которой из состава, выигрывавшего ЧМ-2017 и Евробаскет-2017, осталась лишь Анастасия Логунова.

Зато в команде появились близняшки Ольга и Евгения Фролкины (всего лишь третья пара близнецов в истории Олимпиад) и Юлия Козик. Все трое два года назад уступили Японии на ЧМ-2019 для игроков не старше 23 лет. И вот теперь, вопреки прогнозам, они взяли реванш, да еще на территории соперника.

На самом деле, снимать все вопросы о победителе россиянки должны были без лишних проволочек: рывок 10:2 к тому располагал. Вместо этого Япония затащила наших в концовку. При счете 19:18 (напомним, игра идет или чистых 10 минут или до тех пор, пока одна из команд не наберет 21 очко) победу российской сборной принес точный бросок Юлии Козик - 21:18. А самой результативной в составе наших стала Ольга Фролкина, набравшая 7 баллов, в том числе первые очки в истории олимпийского стритбола.

Во втором матче наши девушки, кажется, совсем не нервничали. И очень уверенно справились с действующими чемпионками мира китаянками - 19:9. А в роли бомбардира снова выступила Ольга Фролкина с теми же семью очками.

Продолжили наши победную поступь и вчера, разгромив команду Монголии - 21:5. Остановить разыгравшихся россиянок смог лишь первый номер "рейтинга силы" сборная США. Хотя на протяжении большей части матча российская команда играла с грозными соперницами на равных. Все испортили необязательные ошибки в концовке - 16:20.

Но катастрофы не произошло. Напомним, если наши по итогам однокругового турнира среди восьми команд займут одно из первых двух мест, то пробьются в полуфинал напрямую. В качестве запасного варианта можно занять строчки с третьей по шестую, но тогда придется преодолевать стадию 1/4 финала.

А вот российские мужчины, посеянные на олимпийском турнире под шестым номером, начали Олимпиаду не столь удачно. После крупной победы над Китаем - 21:13, последовало три поражения подряд: от бурно прогрессирующих Нидерландов - 15:18 и довольно скромных Бельгии и Польши с одинаковым счетом 16:21.