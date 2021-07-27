Швейцарки заняли весь пьедестал в соревнованиях по маунтинбайку на Олимпиаде

Велогонщицы из Швейцарии заняли весь пьедестал почета в соревнованиях по маунтинбайку на Олимпийских играх в Токио.

В олимпийском заезде первое место заняла Йоланда Нефф. Ее время - 1:15.46. Второй стала Сина Фрей (1:16.57), а замкнула тройку призеров - Линда Индерганд (1:17.05). Все девушки представляют Швейцарию.

Россиянка Виктория Кирсанова, к сожалению, не смогла побороться за медали.