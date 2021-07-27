27.07.2021 10:49
Рубрика: Спорт
Швейцарки заняли весь пьедестал в соревнованиях по маунтинбайку на Олимпиаде
Фото: Tim de Waele/Getty Images
Велогонщицы из Швейцарии заняли весь пьедестал почета в соревнованиях по маунтинбайку на Олимпийских играх в Токио.
В олимпийском заезде первое место заняла Йоланда Нефф. Ее время - 1:15.46. Второй стала Сина Фрей (1:16.57), а замкнула тройку призеров - Линда Индерганд (1:17.05). Все девушки представляют Швейцарию.
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