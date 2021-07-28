Австралийцы взяли еще одно золото на Олимпиаде в Токио
Сборная Австралии выиграла золотые медали на турнире по академической гребле в Токио (четверки распашные без рулевого).
Александр Пернелл, Спенсер Туррин, Джек Харгривз и Александр Хилл преодолели дистанцию за 5 минут 42,76 секунд и установили олимпийский рекорд. Вторыми к финишу пришли румыны (+0,37), бронза - у итальянцев (+0,84).
Кстати, женская сборная Австралии также стала лучшей в этой дисциплине. Два километра девушки проплыли за 6 минут 15,37 секунды.
Серебро досталось спортсменкам из Нидерландов (+0,34), а бронза уезжает в Ирландию (+5,09).
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