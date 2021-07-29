Чупков анонсировал завершение карьеры пловца

"Ни чемпионата мира, ни Олимпиады в моих планах нет. Следующая цель - радоваться жизни, но уже, наверное, без плавания, - сказал Чупков журналистам. - Думаю, это один из последних моих стартов на высоком профессиональном уровне. Хочу дальше развиваться, хочу семью, не хочу постоянно жить на сборах. Хочу переключиться и пожить немного по-другому. А там посмотрим".

Антон, который является действующим чемпионом и рекордсменом мира, достойно принял поражение.

"Ничего плохого не могу сказать. Улыбка на лице, хотя проиграл совсем чуть-чуть. Но поражения тоже должны случаться, я считаю, - отметил пловец. - Результатом не шокирован. Отдал всего себя на сто процентов. Но понял, что, к чему был готов, то и сделал. Оправданий нет. Сложно сказать, что не получилось. Может, год, который вылетел, сказался. Но все были в равных условиях. Может, утренние финалы - не самое удобное расписание. Но эта проблема решаема. Может, не справился с эмоциями, с волнением. Сейчас будем анализировать".