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Идет  день олимпиады
29.07.2021 05:20
Рубрика: Спорт

Чупков анонсировал завершение карьеры пловца

Российский пловец Антон Чупков, который не смог взять медаль на своей коронной дистанции 200 метров брассом на Олимпийских играх в Токио, признался, что у него нет цели готовиться к следующей Олимпиаде в Париже-2024.
Текст: Анна Козина (Токио)
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Ни чемпионата мира, ни Олимпиады в моих планах нет. Следующая цель - радоваться жизни, но уже, наверное, без плавания, - сказал Чупков журналистам. - Думаю, это один из последних моих стартов на высоком профессиональном уровне. Хочу дальше развиваться, хочу семью, не хочу постоянно жить на сборах. Хочу переключиться и пожить немного по-другому. А там посмотрим".

Фото: REUTERS/ALEKSANDRA SZMIGIEL
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Антон, который является действующим чемпионом и рекордсменом мира, достойно принял поражение.

"Ничего плохого не могу сказать. Улыбка на лице, хотя проиграл совсем чуть-чуть. Но поражения тоже должны случаться, я считаю, - отметил пловец. - Результатом не шокирован. Отдал всего себя на сто процентов. Но понял, что, к чему был готов, то и сделал. Оправданий нет. Сложно сказать, что не получилось. Может, год, который вылетел, сказался. Но все были в равных условиях. Может, утренние финалы - не самое удобное расписание. Но эта проблема решаема. Может, не справился с эмоциями, с волнением. Сейчас будем анализировать".

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