Ирландцы завоевали золотые медали ОИ-2020 в академической гребле
Гребцы из Ирландии Финтан Маккарти и Пол О'Донован выиграли золото Олимпийских игр в академической гребле в соревнованиях двоек парных легкого веса.
Их время - 6 минут 6,43 секунды. Это первая золотая медаль сборной Ирландии на Олимпиаде в Токио.
Второе место заняли немцы Йонатан Роммельманн и Джейсон Осборн, а на третьем - итальянцы Стефано Оппо и Пьетро Рута.
Ранее хорваты Мартин Синкович и Валент Синкович завоевали золотые медали в академической гребле в мужских двойках. Серебряными призерами стали представители Румынии, а бронзовыми - датчане.
Российские пловцы взяли "серебро" в эстафете 4х200 м вольным стилем 28.07.2021
Мужская сборная России завоевала серебряные медали Олимпиады в эстафете 4х200 метров вольным стилем. "Можем собой гордиться. Мы на Олимпиаде в Токио и показываем результаты. И мы - команда!" - прокомментировали свой успех Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк