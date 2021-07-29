Ирландцы завоевали золотые медали ОИ-2020 в академической гребле

Гребцы из Ирландии Финтан Маккарти и Пол О'Донован выиграли золото Олимпийских игр в академической гребле в соревнованиях двоек парных легкого веса.

Их время - 6 минут 6,43 секунды. Это первая золотая медаль сборной Ирландии на Олимпиаде в Токио.

Второе место заняли немцы Йонатан Роммельманн и Джейсон Осборн, а на третьем - итальянцы Стефано Оппо и Пьетро Рута.

Ранее хорваты Мартин Синкович и Валент Синкович завоевали золотые медали в академической гребле в мужских двойках. Серебряными призерами стали представители Румынии, а бронзовыми - датчане.