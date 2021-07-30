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Идет  день олимпиады
30.07.2021 00:22
Рубрика: Спорт

У Климента Колесникова "бронза" на королевской сотне

После "серебра" на стометровке на спине Климент Колесников, уступивший только своему другу Евгению Рылову, сказал, что очень доволен. Знакомый венгерский репортер почему-то не поверил: подошел к корреспонденту "РГ" и уточнил, насколько Клим был искренен в своих словах. Парень не лукавил. Это было видно по его расслабленному поведению, открытой улыбке. Клим Колесников и Женя Рылов подшучивали друг над другом в микст-зоне, общаясь с журналистами, наслаждались моментом. Им нечего было делить. Каждый взял свое.
Текст: Анна Козина (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8522)
Климент Колесников надеется, что выйдет на пик формы к следующей Олимпиаде - в 2024 году в Париже. Фото: REUTERS Климент Колесников надеется, что выйдет на пик формы к следующей Олимпиаде - в 2024 году в Париже. Фото: REUTERS
Климент Колесников надеется, что выйдет на пик формы к следующей Олимпиаде - в 2024 году в Париже. Фото: REUTERS

Реакция Колесникова на бронзовый заплыв на стометровке кролем была уже совсем другой. В полуфинале Климент установил новый рекорд Европы - 47,11. В финале проплыл сильно хуже - с результатом 47,74 секунды. Американец Калеб Дрессел одержал победу с олимпийским рекордом - 47,02. Австралиец Кайл Чалмерс показал второе время - 47,08.

Фото: РИА Новости
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Компания на пьедестале собралась приличная. Дрессел - трехкратный олимпийский чемпион в эстафетах Рио и Токио, 13-кратный чемпион мира. Чалмерс выходил защищать титул, завоеванный пять лет назад. Климент и про достижения советского и российского плавания на стометровке все знает: он всего лишь третий пловец, завоевавший олимпийскую медаль на сотне вольным стилем. В 1972 году на Играх в Мюнхене бронзовым призером стал отец хоккеистов Павла и Валерия Буре Владимир Буре. Две золотые (1992, 1996) и одна бронзовая медаль (2000) на счету Александра Попова.

Не то чтобы Колесников не любит сравнений. Просто он настраивался на противостояние с самим собой и проиграл.

Климент, похоже, "бронза" на сотне кролем тебя не очень вдохновляет?

Климент Колесников: Если бы я проплыл хотя бы с тем же временем, что и накануне, и занял третье место, не был бы так сильно сконфужен, как сейчас. С одной стороны, понимаю, что "бронза" - хороший итог. Да и все вокруг об этом говорят. Но я ведь знаю, что был готов проплыть быстрее, чем в том же полуфинале. Наверное, где-то допустил ошибку. Надо разбираться: вспомнить ощущения, которые были на дистанции, посмотреть повтор.

Колесников лишь третий отечественный спортсмен, завоевавший медаль на 100 м кролем

Стометровка считается королевской дистанцией. Думал об этом, о соперничестве с Дресселом?

Климент Колесников: Когда выходил на старт, чувствовал, что это особенный заплыв. Думал о том, что нужно постараться выложиться по максимуму. Но мыслей о каком-то принципиальном соперничестве с американцем или кем-то еще не было. Скорее настраивался на противостояние с самим собой после вчерашнего результата. Потому что ожидания были другие. Скинь я четыре сотых, и был бы вторым. Что такое четыре сотых? А попробуйте на секундомере нажать...

Фото: РИА Новости
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Женя Рылов, наш первый олимпийский чемпион после Попова, рассказывал о своей истории знакомства с ним. У тебя такая есть?

Климент Колесников: Александр Попов был всегда на слуху. Олимпийский чемпион, один из лучших наших пловцов. Попов всегда был для меня примером в технике плавания. Но не могу сказать, что примером для подражания. Хотя мне тоже хочется быть одним из тех людей, которые однажды впишут свое имя в историю. Успокаивает то, что это не последняя моя Олимпиада. Уверен, что проплыву быстрее. Конечно, никто не знает, что случится за четыре года. Поэтому просто буду готовиться и выкладываться.

Бросает брасс

Вчера мы также ждали медали на дистанции 200 м брассом. Но действующий чемпион мира и действующий рекордсмен мира Антон Чупков не попал на пьедестал. Фирменный финишный спурт Чупкова, который делал его победы еще зрелищнее, на этот раз не сработал. Он стал четвертым (2.07,24). Победу одержал австралиец Изаак Кук, не так много уступивший рекорду мира Чупкова - 2.06,38 против 2.06,12. "Серебро" у Арно Камминга из Нидерландов (2.07,01). Третье место занял финн Матти Маттиссон (2.07.13)

Поражение, как ни странно, Чупков принял спокойно. Но огорошил заявлением о скором завершении карьеры: "Олимпиад и чемпионатов мира в моих планах нет. Следующая цель - радоваться жизни, но уже, наверное, без плавания. Думаю, это один из последних моих стартов на высоком профессиональном уровне. Хочу дальше развиваться, хочу семью, не хочу постоянно жить на сборах вдали от семьи, друзей. Хочу переключиться".

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