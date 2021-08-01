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Идет  день олимпиады
01.08.2021 08:32
Рубрика: Спорт

Чепик: До сих пор не отошел от четвертого места в комбинированной эстафете

Текст: Анна Козина (Токио)
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Главный тренер сборной по плаванию Сергей Чепик оценил выступление своих подопечных на Олимпиаде в Токио на твердую пятерку.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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- Вы знаете, 25 лет не было золотой медали. У нас сейчас две золотые, две серебряные и бронзовая, - сказал Чепик журналистам. - Одну медаль в мужской комбинированной эстафете 4х100 м мы сейчас только что упустили. Еще даже не отошел от этого. Но упустили в жесткой борьбе. Всегда бывают случайности, от которых никто не застрахован. Борьба была жесткой, интересной, ребята по максимуму проплыли. Евгений Рылов впервые в таком жестком режиме плыл, не хватило чуть-чуть

Чепик признал, что в олимпийском турнире не все получилось.

- Ребята по максимуму отработали. 80 процентов успеха - это команда. Если нет команды, ничего не выйдет. Командный дух, дружба, товарищество, поддержка - это необходимые вещи. Команда, как правило, дает чемпионов, - отметил специалист. - Мы сделаем анализ, но имейте в виду, что перед началом Олимпийских игр у нас было три человека в мировых рейтингах. Это Колесников, Рылов и Чупков. Ну и еще Морозов на 50 м вольным стилем. Но я на рейтинг никогда не смотрю. Рейтинг - это статистика. А что такое статистика? Для отчетов это, возможно, хорошо, но мы живые люди, у нас живое дело. Каждый день все меняется. Поэтому получилось, как получилось.

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