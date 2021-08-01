Получившая травму Клишина покинула стадион в инвалидном кресле
30-летняя Клишина получила травму и не смогла выполнить третью попытку. В первых двух она допустила заступ и в итоге не сумела пройти в финал.
Из-за полученной травмы россиянка не сумела самостоятельно покинуть прыжковый сектор. В итоге ее увезли со стадиона в инвалидной коляске.
Клишина отказалась от комментариев после выступлений. "Я пока ничего не хочу говорить, давайте позже", - цитирует слова спортсменки ТАСС.
Российские спортсмены завоевали три медали в восьмой день Олимпиады 31.07.2021
В восьмой день Олимпийских игр спортсменам из России удалось завоевать три медали разного достоинства. В командном турнире саблисток Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева выиграли золото. Серебро и бронзу принесли стрелки
Российские саблистки завоевали золото Олимпиады в командном турнире 31.07.2021
Россиянки Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио. В решающем матче Никитина, Великая и Позднякова победили француженок со счетом 45:41