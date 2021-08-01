Получившая травму Клишина покинула стадион в инвалидном кресле

30-летняя Клишина получила травму и не смогла выполнить третью попытку. В первых двух она допустила заступ и в итоге не сумела пройти в финал.

Из-за полученной травмы россиянка не сумела самостоятельно покинуть прыжковый сектор. В итоге ее увезли со стадиона в инвалидной коляске.

Клишина отказалась от комментариев после выступлений. "Я пока ничего не хочу говорить, давайте позже", - цитирует слова спортсменки ТАСС.