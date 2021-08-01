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Идет  день олимпиады
01.08.2021 06:34
Рубрика: Спорт

Получившую травму Клишину не отправляют к врачу без допинг-теста

Получившая травму российская прыгунья Дарья Клишина перед тем, как отправиться к врачу должна сдать допинг-тест.
Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Клишиной, которая не смогла самостоятельно покинуть стадион, сделали перевязку, но на обследование она отправится лишь после того, как пройдет тестирование на допинг, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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"Сотрудники медцентра выдали спортсменке костыли, чтобы она смогла самостоятельно дойти до транспорта, который бы отвез ее в поликлинику олимпийской деревни. В медцентр к Дарье пришел офицер допинг-контроля, теперь она отправится в поликлинику только после сдачи пробы", - говорится в сообщении.

Спортсменка получила травму бедра во время разбега при третьей попытке. В первых двух она заступила и в итоге не вышла в финал.

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