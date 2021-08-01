Получившую травму Клишину не отправляют к врачу без допинг-теста

Клишиной, которая не смогла самостоятельно покинуть стадион, сделали перевязку, но на обследование она отправится лишь после того, как пройдет тестирование на допинг, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

"Сотрудники медцентра выдали спортсменке костыли, чтобы она смогла самостоятельно дойти до транспорта, который бы отвез ее в поликлинику олимпийской деревни. В медцентр к Дарье пришел офицер допинг-контроля, теперь она отправится в поликлинику только после сдачи пробы", - говорится в сообщении.

Спортсменка получила травму бедра во время разбега при третьей попытке. В первых двух она заступила и в итоге не вышла в финал.