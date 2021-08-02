02.08.2021 23:15
Рубрика: Спорт
Лучница Ксения Перова вернулась в Екатеринбург
Накануне в Екатеринбург прилетела Ксения Перова - серебряный призер Олимпийских игр в Токио в стрельбе из лука. В аэропорту кроме поклонников лучницу встречали муж и шестилетняя дочь. Отметим, что Ксения живет и тренируется в Лесном, городе в 245 километрах к северу от Екатеринбурга. Она уже третий раз участвовала в Олимпиаде и уже была серебряным призером командного первенства в 2016 году на Играх в Рио.
02.08.2021
02.08.2021
02.08.2021
Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа
02.08.2021
Душан Булут оценил свой дебют на Олимпиаде и будущее сборной России 02.08.2021
"Я всего лишь стараюсь поднять планку так высоко, чтобы у новых поколений было к чему стремиться", - прокомментировал свой титул лучшего баскетболиста 3х3 Душан Булут. В интервью "РГ" он поделился впечатлениями от Игр, оценил нынешнее выступление и перспективы сборной России и напомнил о сути стритбола