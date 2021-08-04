Как шли к победе белорусские олимпийцы Иван Литвинович и Максим Недосеков

От Беларуси в японскую столицу отправились 108 атлетов - наименьшее количество за всю историю. Они представлены в 20 видах спорта из 46. К слову, пять лет назад на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 120 белорусских спортсменов принесли в копилку сборной девять медалей - одно "золото", четыре "серебра" и четыре "бронзы". Но время еще есть...

Скромный чемпион

Уже сейчас можно сказать, что одним из главных, а может быть, главным героем Игр стал для Беларуси Иван Литвинович. Ему удалось сотворить небольшой подвиг и выиграть "золото" по прыжкам на батуте.

Что интересно, в финале турнира батутистов было восемь претендентов на "золото", двое из них представляли Беларусь - молодой Иван Литвинович и фаворит соревнований опытный Владислав Гончаров. Именно Гончаров завоевал единственное "золото" для своей страны на Играх в Бразилии. За пять лет он нисколько не растерял своих "кондиций", доказательством является его лидерство в сводном рейтинге 2019-2021 годов для отбора на Олимпиаду. Однако победителем стал уроженец Вилейского района Иван Литвинович.

Ване от рождения суждено было стать спортсменом: его мама Таня - тренер - с раннего детства брала сына в зал акробатики. Литвинович как-то рассказал, что в секцию прыжков на батуте он попал случайно - тренеру не хватало одного мальчика на соревнования. У будущего олимпийского чемпиона были только сутки на подготовку, и он с задачей справился. С тех пор, то есть с восьми лет, он так и остается батутистом. Если бы не мама, Литвинович мог бы и уйти из спорта, благо у него было достаточно хобби. В частности, Иван любит проводить время в гараже, ковыряться в автомобилях и мотоциклах.

Летние Олимпийские игры в Токио уже подарили болельщикам немало открытий. Белорусские атлеты Иван Литвинович и Максим Недосеков - в их числе

После победы на Олимпиаде Иван, что объяснимо, выглядел дико уставшим и практически безэмоциональным. Он честно признался, что не ожидал взять "золото".

Иван, какие сейчас ощущения?

Иван Литвинович: Если честно, я удивлен своей победе. Планировал второй-третий результат. "Золото" - это вообще какой-то космос. Никаких эмоций сейчас нет, выплеск произошел, когда увидел, что я первый.

Первое место кому отдавали?

Иван Литвинович: Гао Лэю из Китая.

А он взял и ошибся в квалификации, не пробился в финальную восьмерку. Не боялись, что и с вами может что-то подобное произойти?

Иван Литвинович: Безусловно, были опасения. В квалификации, когда прыгал и начал "улетать", уже думал, что каждый элемент последний. Сердце в пятки ушло.

Как оцениваете сложность своей программы?

Иван Литвинович: У меня достаточно сложная комбинация. Результатом доволен, но не считаю, что выступил на все сто процентов своих возможностей.

О чем думали во время выступления в финале?

Иван Литвинович: Все мысли были о своей комбинации. Когда "улетел" ближе к мату, то вообще думал только о том, чтобы выполнить все элементы.

Как восприняли то, что Владислав Гончаров занял лишь четвертое место?

Иван Литвинович: Удивлен. Думал, что он как минимум попадет в тройку.

Уже успели с ним пообщаться?

Иван Литвинович: Он поздравил меня. Я пока не ощущаю себя олимпийским чемпионом. Может, позже осознаю, что выиграл. Хотелось бы, чтобы прыжки на батуте после этой медали стали популярнее в Беларуси.

Болельщики встречали батутиста Ивана Литвиновича в Национальном аэропорту Минска. Фото: Белта

То, что до вашей победы у сборной не было наград в Токио, оказывало психологическое давление?

Иван Литвинович: Скорее это было дополнительной мотивацией к тому, чтобы завоевать медаль.

Почему выбрали этот вид спорта?

Иван Литвинович: Мама привела, я с рождения в зале. Пробовал себя много в чем, если точнее, в трех видах спорта. Но в итоге остановился на батуте.

В 20 лет вы покорили самую большую вершину для любого спортсмена. Что дальше?

Иван Литвинович: Добраться до номера в отеле и лечь отдохнуть (улыбается).

Кто поздравил первым?

Иван Литвинович: Ольга Анатольевна (Ольга Власова - главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте), она была ближе всех. Благодарен Власовой, моя победа стала реальной благодаря ей, это ее медаль. Я просто сделал свою работу.

Кому посвятили эту медаль?

Иван Литвинович: Бабушке. Мне всегда хотелось посвятить ей медаль, тем более олимпийскую. К сожалению, она не дожила до этого.

Готовы к тому, что сейчас на вас свалится слава?

Иван Литвинович: Вообще-то нет, я не медийная личность. Порой думаю: ну медаль, что в этом такого? Иногда даже мысли проскакивают: лучше бы не выигрывал ничего. Просто сейчас мне хочется отдохнуть, но затем в любом случае начнется суматоха...

Третий не лишний

Еще одну медаль белорусской сборной принес Максим Недосеков, ставший бронзовым призером по прыжкам в высоту. Он показал результат 2 метра 37 см. На этой же высоте остановились итальянец Джанмарко Тамбери и катарец Мутаз Эсса Баршим. В результате они оба завоевали золотые медали, обойдя Максима по количеству попыток.

Максим в последнее время добивается отличных результатов, в начале июля на турнире в Венгрии он повторил лучшее достижение сезона в мире, преодолев планку 2,37 метра. Из конкурентов в Токио выше прыгал только Мутаз Баршим - 2,40 метра в 2018 году.

- Да, был близок к "золоту", но я рад, что в условиях такой конкуренции удалось попасть на пьедестал. К Олимпиаде я хорошо подготовился, повторил национальный рекорд. Это здорово, - отметил Максим.

Максим Недосеков принес Беларуси бронзовую медаль с результатом 2 метра 37 см. Фото: РИА Новости

Тем временем

Пожалуй, главным разочарованием для белорусских болельщиков стало выступление одной из лучших теннисисток мира - третьей ракетки планеты Арины Соболенко. В Токио она приехала в качестве полуфиналистки Уимблдона, но вылетела уже во втором круге.

Впрочем, Соболенко может успокаивать себя тем, что на Олимпиаде провалились сразу несколько фавориток. Главная сенсация - поражение во втором круге одной из лучших теннисисток планеты, самой богатой спортсменки мира Наоми Осаки.

В то же время теннисный турнир в Токио стал лучшим для России за всю историю выступления на Олимпиадах: Карен Хачанов стал серебряным призером одиночного турнира, Андрей Рублев с Анастасией Павлюченковой завоевали "золото" в миксте, одолев в финале Елену Веснину и Аслана Карацева. Хочется верить, что в последние дни соревнований в Токио белорусские и российские спортсмены еще порадуют болельщиков.