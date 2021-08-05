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Идет  день олимпиады
05.08.2021 04:07
Рубрика: Спорт

Ромасенко вышла в финал Олимпиады на дистанции 200 м в каноэ-одиночке

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Олеся Ромасенко на каноэ-одиночке пробилась в финал Олимпийских игр в Токио. В четверг, 5 августа, состоялись очередные соревнования. В первом полуфинале россиянка пришла к финишу второй, преодолев 200 метров за 47,368 секунды. Быстрее нее оказалась представительница Украины Людмила Лузан (47,339).

Фото: AFP/Philip FONG
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Еще одна россиянка Ирина Андреева (49,147) во втором полуфинале заняла седьмое место и будет выступать в финале B.

Комплект медалей будет разыгран чуть позднее. В финал выходят по четыре лучшие спортсменки из каждого полуфинального заезда, остальные выступают в финале B.

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